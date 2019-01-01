الطريق إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا - ماذا ينتظر الأهلي والوداد والترجي والقسنطيني؟

خريطة الطريق من ربع النهائي وحتى النهائي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

اتضحت مواجهات دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا من خلال القرعة التي أجريت منذ قليل بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بالعاصمة المصرية "القاهرة".

القرعة أسفرت عن مواجهة الأهلي المصري لصن داونز الجنوب أفريقي (الذهاب خارج أرضه)، بينما يلاقي الترجي التونسي فريق القسنطيني الجزائري (الذهاب بالجزائر) في ديربي عربي أفريقي، أما الوداد المغربي فيلاقي هورويا كوناكري الغيني.

كيف سيكون الطريق إلى النهائي؟

الأهلي حال تخطيه للفريق الجنوب أفريقي، سيلاقي في نصف النهائي الفائز من مواجهة الوداد المغربي أمام هورويا، حيث سيقام لقاء الإياب بالقاهرة حال تأهل الشياطين الحمر.

أما من سيفوز من مواجهة الترجي والقسنطيني فسيلاقي الفائز من مازيمبي الكونغولي أو سيمبا التنزاني في نصف النهائي، على أن يكون لقاء الإياب بتونس أو الجزائر (حسب من يتأهل منهما).

فيما يتعلق بلقاء النهائي، فحال تأهل الأهلي فسيكون لقاء الإياب خارج أرضه، على أن يكون الذهاب بالقاهرة.

مواعيد المباريات:

ربع النهائي: الذهاب (5 - 6 إبريل)، الإياب (12 أو 13 إبريل)

نصف النهائي: الذهاب (26 - 27 إبريل)، الإياب (3 - 4 مايو)

النهائي: الذهاب (24 - 25 مايو)، الإياب (31 مايو - 1 يونيو).