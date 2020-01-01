الطبيب الإسباني يرفض رحيل عطيف عن إسبانيا بعد جراحة الصليبي

عطيف تعرض لإصابة قوية في الركبة خلال الفترة الأخيرة

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، عن آخر تطورات حالة عبدالله عطيف لاعب الهلال السعودي خلال الفترة الأخيرة بعد تعرضه لإصابة في الركبة.

عبدالله عطيف يعد من أبرز اللاعبين خلال الفترة الأخيرة في خط وسط الهلال السعودي، وغيابه يمثل أزمة كبيرة في صفوف الفريق خاصًة مع مشاركة الزعيم في أكثر من بطولة.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الأربعاء، أن عبدالله عطيف خضع لجراحة رباط صليبي مؤخرًا في إسبانيا في ضربة قوية لمنتصف ملعب الزعيم.

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وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى رفض الطبيب الإسباني رامون كوجات رحيل عطيف إلى السعودية عقب إجراء الجراحة وأكد على ضرورة تواجده هناك لفترة.

وحدد الطبيب الإسباني فترة بقاء عطيف في إسبانيا لمدة أسبوعين مقبلين في مدينة برشلونة، من أجل الاطمئنان على حالته بعد إجراء الجراحة الخطيرة.

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ويحتاح عطيف إلى 6 أشهر من أجل التعافي والتأهيل والعودة للمشاركة مع الهلال خلال الفترة المقبلة من الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا.

وسيتم تحديد خلال الأيام المقبلة، إذا كان اللاعب يحتاج للبقاء لفترة أطول في برشلونة أم لا، من أجل الاطمئنان على حالته بشكل كبير قبل العودة للرياض.