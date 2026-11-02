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محمد سعيد
ترجمه

"الضغط في برشلونة أقل من إيفرتون".. تصريح صادم من جوردون!

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انطلق أنتوني جوردون بقوة مع برشلونة عقب انتقاله البارز من الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن الجناح أدلى بتصريح مفاجئ بشأن حجم الضغوط والتوقعات في إسبانيا. فرغم المطالب المتواصلة بإحراز الألقاب في ملعب سبوتيفاي كامب نو، يؤكد اللاعب الدولي الإنجليزي أنه شعر بثقل أكبر بكثير خلال فترته في النصف الأدنى من جدول الترتيب.

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الحياة تحت الأضواء في كامب نو

تحوّل المهاجم البالغ من العمر 25 عامًا إلى نجم فوري في كتالونيا، حيث سجّل ثلاثة أهداف وصنع خمسة في أول 13 مباراة له مع البلوغرانا. وكان تأثيره كبيرًا إلى درجة أن الجماهير المحلية قد تبنّته بالفعل كواحد منهم، حتى إنها رفعت لافتة تصف لاعب نيوكاسل السابق بأنه "كتالوني". وفي حديثه عن انتقاله إلى الحياة في الليجا، يرى جوردون أن مستواه الحالي ليس سوى غيض من فيض، وأنه يتوقع التطور كلما اندمج أكثر في المنظومة التكتيكية لهانزي فليك.

وقال جوردون: "بدأت بشكل جيد، لكن كما قلت مرات عديدة، يمكنني أن أقدّم أكثر من ذلك بكثير. سيستغرق الأمر بعض الوقت لكي أنمو حقًا وأشعر بالاستقرار، وعندما يحدث ذلك سترون أفضل نسخة مني، وهي ما لم تروه حتى الآن. الجميع جعلوني أشعر بترحيب كبير. الجميع كانوا لطفاء للغاية، لدينا ثقافة رائعة هنا، ودّية جدًا ومفعمة بالحيوية لأن الجميع صغار في السن. لذا من الرائع أن أكون جزءًا من ذلك"، وذلك خلال مؤتمر صحفي قبل مواجهة برشلونة مع أستون فيلا في دوري أبطال أوروبا.

مقارنة وطأة الضغط والتوقعات

كانت رحلة جوردون إلى قمة كرة القدم الأوروبية غير تقليدية، إذ شملت معركة شرسة من أجل البقاء في جوديسون بارك، تلتها رحلة ناجحة للتأهل إلى المسابقات الأوروبية في سانت جيمس بارك. وبينما قد يفترض كثيرون أن تمثيل أحد أكبر أندية العالم يحمل ضغطًا لا نظير له، يرى الجناح أن الخوف من الهبوط أشد إرهاقًا بكثير. وهو يعتقد أن الأجواء في برشلونة تمنحه في الواقع الحرية لملاحقة أعلى طموحاته دون الرهبة الخانقة من الفشل المرتبطة بالصراع على تفادي الهبوط.

وأوضح الجناح: "استمتعت حقًا بالأندية الثلاثة جميعها، لأن كل واحد منها يأتي بأشياء مختلفة تساعدك كإنسان وتساعدك على النمو. أعتقد أن المنافسة على كل الجبهات ومن أجل كل لقب هي بالتأكيد الأكثر متعة. أظن أن الناس يعتقدون أنه ضغط أكبر، لكنه في الحقيقة ضغط أقل من الصراع على تفادي الهبوط والكفاح للصعود في الترتيب بحثًا عن دوري الأبطال. أريد أن أفوز بكل لقب. أريد أن أكون الأفضل. وهذا النادي يتيح لي ذلك."

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التأقلم مع أسلوب البلوجرانا

إن الانضمام إلى خط وسط وهجوم يضم أمثال رودري وبيدري ولامين يامال يتطلب مستوى عاليًا من الذكاء التكتيكي. واعترف جوردون بأنه لا يزال يتعلّم التحركات والتفضيلات الخاصة بزملائه الجدد، مشيرًا إلى أنه يعدّل تحركاته بناءً على اللاعب الذي يحوز الكرة.

وقبيل لقاء يجمعه مجددًا بفريق من الدوري الإنجليزي الممتاز في دوري أبطال أوروبا، حدد الجناح أيضًا الجوانب التي يجب أن يطوّر فيها أداءه ليصبح خطرًا من الطراز الرفيع فعلًا. وقال جوردون: "أعتقد أنني أستطيع أن أفعل ذلك أكثر، وربما يمكنني أن أكون أكثر أنانية في بعض الأحيان. أظن أنني أحيانًا أمرّر الكرة أكثر مما ينبغي. يجب بالتأكيد أن أسجّل أهدافًا أكثر، لكن كما قلت، الحقيقة هي أن الأهداف تحسم المباريات، وأنا هنا للفوز بالألقاب." ويتجه تركيزه الآن إلى مواجهة حاسمة أمام أستون فيلا، الفريق الذي يعرفه جيدًا من فترة وجوده في إنجلترا.

بدأت رحلتي مع الصحافة في عام 2011 بالتخصص في التحقيقات الاستقصائية وهو ما فتح لي أبوابًا لاستكشاف مجالات مختلفة بشكل عميق وأكسبني مهارات تحليلية، حتى قررت التخصص في شغفي الأول كرة القدم، لأنتقل إلى التغطية الميدانية للمنتخب المصري بجميع فئاته والكرة العالمية ورياضات أخرى مثل السباحة والرماية والإسكواش.

بدأ شغفي بكرة القدم على أرض الواقع بممارستها في مراحل الناشئين بعدة أندية مصرية، ومن هنا تفرغت لمتابعة الكرة العالمية بدءًا من كأس العالم 1998 والمحلية في مصر أيضًا ولم أكتف بمتابعتها عبر الشاشات بل دأبت على حضور مباريات فريقي المفضل من المدرجات حتى الآن، وهو الزمالك النادي الأكثر تتويجًا بالبطولات في القرن العشرين.

ليس لدي فريق مفضل في أوروبا، أميل فقط إلى ميلان بسبب عشقي لنجوم مثل جورج وياه، مالديني، جاتوزو، كاكا، بيرلو، رونالدينيو وسيدورف، وهذا ما جعلني الأكثر استمتاعًا في متابعة مباريات الكلاسيكو التاريخية بين ريال مدريد وبرشلونة ومحايدًا أيضًا في النقاش حولهما.

رغم ذلك تظل لحظتي الأفضل هي لحظة فوز الزمالك على الإسماعيلي وخسارة الأهلي من إنبي برأسية سيد عبد النعيم التي منحت الأبيض دوري 2002-2003 الملحمي، وكذلك لحظة الثأر الغالي لميلان من ليفربول في نهائي الأبطال 2007 بثنائية إنزاجي التاريخية.

حالفني التوفيق في العمل بين الموقعين الرياضيين الأهم في الشرق الأوسط كووورة و GOAL.COM، وهذا ما منحني خبرات ومعلومات ضخمة سواء عن الكرة العربية أو عن العالمية، وتشرفت بالانضمام إلى نقابة الصحفيين المصريين في 2022، كما تخصصت بكتابة محتوى رياضي لموقع كووورة يعتمد على محركات البحث (SEO).

تشكيلتي المفضلة عبر التاريخ، تضم: بوفون في حراسة المرمى، والدفاع: كافو، مالديني، بيكنباور، روبيرتو كارلوس، وفي الوسط: زيدان، إنييستا، ليونيل ميسي، وفي الهجوم: محمد صلاح، كريستيانو رونالدو، مارادونا.

نشرت خلال مسيرتي آلاف التقارير والتحقيقات والفيتشرات الرياضية في كووورة وGOAL.COM، وأبرزها:

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