"الضغط في برشلونة أقل من إيفرتون".. تصريح صادم من جوردون!

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انطلق أنتوني جوردون بقوة مع برشلونة عقب انتقاله البارز من الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن الجناح أدلى بتصريح مفاجئ بشأن حجم الضغوط والتوقعات في إسبانيا. فرغم المطالب المتواصلة بإحراز الألقاب في ملعب سبوتيفاي كامب نو، يؤكد اللاعب الدولي الإنجليزي أنه شعر بثقل أكبر بكثير خلال فترته في النصف الأدنى من جدول الترتيب.

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الحياة تحت الأضواء في كامب نو

تحوّل المهاجم البالغ من العمر 25 عامًا إلى نجم فوري في كتالونيا، حيث سجّل ثلاثة أهداف وصنع خمسة في أول 13 مباراة له مع البلوغرانا. وكان تأثيره كبيرًا إلى درجة أن الجماهير المحلية قد تبنّته بالفعل كواحد منهم، حتى إنها رفعت لافتة تصف لاعب نيوكاسل السابق بأنه "كتالوني". وفي حديثه عن انتقاله إلى الحياة في الليجا، يرى جوردون أن مستواه الحالي ليس سوى غيض من فيض، وأنه يتوقع التطور كلما اندمج أكثر في المنظومة التكتيكية لهانزي فليك.

وقال جوردون: "بدأت بشكل جيد، لكن كما قلت مرات عديدة، يمكنني أن أقدّم أكثر من ذلك بكثير. سيستغرق الأمر بعض الوقت لكي أنمو حقًا وأشعر بالاستقرار، وعندما يحدث ذلك سترون أفضل نسخة مني، وهي ما لم تروه حتى الآن. الجميع جعلوني أشعر بترحيب كبير. الجميع كانوا لطفاء للغاية، لدينا ثقافة رائعة هنا، ودّية جدًا ومفعمة بالحيوية لأن الجميع صغار في السن. لذا من الرائع أن أكون جزءًا من ذلك"، وذلك خلال مؤتمر صحفي قبل مواجهة برشلونة مع أستون فيلا في دوري أبطال أوروبا.

مقارنة وطأة الضغط والتوقعات

كانت رحلة جوردون إلى قمة كرة القدم الأوروبية غير تقليدية، إذ شملت معركة شرسة من أجل البقاء في جوديسون بارك، تلتها رحلة ناجحة للتأهل إلى المسابقات الأوروبية في سانت جيمس بارك. وبينما قد يفترض كثيرون أن تمثيل أحد أكبر أندية العالم يحمل ضغطًا لا نظير له، يرى الجناح أن الخوف من الهبوط أشد إرهاقًا بكثير. وهو يعتقد أن الأجواء في برشلونة تمنحه في الواقع الحرية لملاحقة أعلى طموحاته دون الرهبة الخانقة من الفشل المرتبطة بالصراع على تفادي الهبوط.

وأوضح الجناح: "استمتعت حقًا بالأندية الثلاثة جميعها، لأن كل واحد منها يأتي بأشياء مختلفة تساعدك كإنسان وتساعدك على النمو. أعتقد أن المنافسة على كل الجبهات ومن أجل كل لقب هي بالتأكيد الأكثر متعة. أظن أن الناس يعتقدون أنه ضغط أكبر، لكنه في الحقيقة ضغط أقل من الصراع على تفادي الهبوط والكفاح للصعود في الترتيب بحثًا عن دوري الأبطال. أريد أن أفوز بكل لقب. أريد أن أكون الأفضل. وهذا النادي يتيح لي ذلك."

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التأقلم مع أسلوب البلوجرانا

إن الانضمام إلى خط وسط وهجوم يضم أمثال رودري وبيدري ولامين يامال يتطلب مستوى عاليًا من الذكاء التكتيكي. واعترف جوردون بأنه لا يزال يتعلّم التحركات والتفضيلات الخاصة بزملائه الجدد، مشيرًا إلى أنه يعدّل تحركاته بناءً على اللاعب الذي يحوز الكرة.

وقبيل لقاء يجمعه مجددًا بفريق من الدوري الإنجليزي الممتاز في دوري أبطال أوروبا، حدد الجناح أيضًا الجوانب التي يجب أن يطوّر فيها أداءه ليصبح خطرًا من الطراز الرفيع فعلًا. وقال جوردون: "أعتقد أنني أستطيع أن أفعل ذلك أكثر، وربما يمكنني أن أكون أكثر أنانية في بعض الأحيان. أظن أنني أحيانًا أمرّر الكرة أكثر مما ينبغي. يجب بالتأكيد أن أسجّل أهدافًا أكثر، لكن كما قلت، الحقيقة هي أن الأهداف تحسم المباريات، وأنا هنا للفوز بالألقاب." ويتجه تركيزه الآن إلى مواجهة حاسمة أمام أستون فيلا، الفريق الذي يعرفه جيدًا من فترة وجوده في إنجلترا.