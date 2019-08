الضحية الثالثة.. زوما يتعرض لهجوم عنصري

تعرض كرت زوما مدافع تشيلسي لهجوم عنصري عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وهي الواقعة الثالثة على أقل تقدير هذا الموسم.

جاء ذلك بعد تسجيله هدف في شباكه عن طريق الخطأ، في مباراة الجولة الرابعة التي انتهت بالتعادل بين فريقه وبين شيفيلد يونايتد 2-2.

زوما ليس أول من يلقى مصيراً مشابهاً هذا الموسم، إذ تعرض له بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد أولاً في الجولة الثانية للبريميرليج، عقب إهداره ركلة جزاء في مباراة انتهت بالتعادل مع وولفرهامبتون 1-1.

في الجولة الثالثة، تعرض ماركوس راشفورد لواقعة مشابهة عقب إهداره ركلة جزاء أيضاً ضد كريستال بالاس، في المباراة التي خسرها الشياطين الحمر 2-1.

