الصين وصلت الدوري الإسباني - وي لي يسجل في الليجا

أول صيني يسجل في تاريخ الدوري الصيني يلعب لإسبانيول

سجل وي لي، لاعب إسبانيول، أول هدف للاعب صيني في تاريخ الدوري الإسباني أثناء مباراة الببغاوات وبلد الوليد في الجولة 26 من الليجا.

صاحب الـ 27 عامًا جاء معارًا إلى إسبانيول في يناير الماضي مع خيار أحقية الشراء.

وجاء الهدف في الدقيقة 65 في مباراة بلد الوليد ليصبح الثالث لإسبانيول والذي أنهى المباراة وجلب النقاط الثلاثة.

وي لي لعب أساسيًا حتى الدقيقة 84 قبل أن يخرج من المباراة.

لست أذكى من الاتحاد الأوروبي يا راموس 🙄

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جدير بالذكر أنّ لي ثاني صيني يلعب في الدوري الإسباني بعد تشنجدونج تشانج والذي لعب لصالح ريو فاييكانو بين أغسطس 2015 حتى يناير 2016.

ولم يشارك تشانج سوى 8 دقائق فقط أمام أتلتيكو مدريد دون أن يسجل أو يصنع أي هدف.