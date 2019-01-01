الصين لعبة إيران المفضلة في كأس آسيا

المواجهة التي ستجمع بين منتخبي إيران والصين على ملعب محمد بن زايد بِنادي الجزيرة في العاصمة الإماراتية أبوظبي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

تعود مباريات كأس آسيا 2019 للدوران من جديد، حيث تنطلق بعد قليل مباريات دور الثمانية من منافسات البطولة بمواجهات قوية.

وتبرز في مباراتي اليوم المواجهة التي ستجمع بين منتخبي إيران والصين على ملعب محمد بن زايد بِنادي الجزيرة في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

المنتخب الإيراني يعول على عامل التاريخ في مباراة اليوم، حيث يصب ذلك في صالحهم بعدما ألتقوا أمام المنتخب الصيني في 6 مواجهات من قبل.

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وحقق المنتخب الإيراني الفوز على الصين في أكثر من نسخة بكأس آسيا وبالتحديد نسخ 1976 و1984 و1988 حيث تجاوز الصين بالنسختين الاولى بثنائية وانتظر في الثالثة لركلات الترجيح لإعلان فوزه بعدما تعادلوا سلبياً في الوقتين الأصلي والإضافي.

وكانت أخر المواجهات في البطولة القارية في نسخة 2007 وفِي ذلك التوقيت انتهت المباراة بالتعادل 2-2 وهي نفس نتيجة عام 1980 بالكويت أيضًا.

📢 تطبيق تقنية الفيديو في #كأس_آسيا2019 بداية من دور ربع النهائي.📺



👈مباراة فيتنام واليابان ستكون الأولى التي ستظهر فيها تقنية الـVAR في البطولة.#آسيا_مع_جول pic.twitter.com/HvV0Zu4wdX — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 24, 2019

وبالنسبة للصينيين فإن الفوز الوحيد لهم على حساب إيران بالمونديال القاري فيعود للبطولة التي اقيمت في بكين وبعد نهاية الأشواط الأصلية بالتعادل 1-1 اتجهوا لركلات الترجيح لإعلان المتأهل وفاز حينها المنتخب الصيني.

الجدير بالذكر أن الزمالك تأهل مؤخراً لدور 16 من كأس الكونفدرالية بعد اجتيازه عقبة فريق اتحاد طنجة المغربي من دور 32 مكرر للبطولة.