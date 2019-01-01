الصين تتقدم بملف لتنظيم أمم آسيا 2023
هيثم محمد فيسبوك تويتر
أعلن الاتحاد الصيني لكرة القدم التقدم بملف والترشح من أجل استضافة بطولة أمم آسيا 2023 بعد دراسات وافية لجدوى الأمر.
وتقوم الصين بثورة رياضية كبرى تحت إشراف الحكومة والرئيس الصيني، ومن ضمنها تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى.
وأعلنت الصين مساء الجمعة ترشحها رسمياً لاستضافة البطولة التي سبق ونظمتها في 2004 وخسرت النهائي أمام اليابان 3-1.
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وتقدمت كوريا الجنوبية هي الأخرى بملف لتنظيم البطولة، بالإضافة لوجود اهتمام من قبل اندونيسيا وتايلاند بالترشح كذلك.
وأُقيمت النسخة الأخيرة في الإمارات العربية المتحدة وفازت بها قطر على حساب اليابان بالمباراة النهائية.
الجدير بالذكر أن الاتحاد الصيني كان أعلن تعيين فابيو كانافارو مدرباً للمنتخب وتحول المدير الفني السابق مارشيلو ليبي ليصبح مستشاراً.