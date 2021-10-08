"الصياح أمر طبيعي .. فوبيا النصر بدأت أعراضها"

تعليق مثير للجدل عن الهلال والنصر

علق الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الفريح، على ترتيب الهلال والنصر، بجدول دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، وذلك بتعليق مثير للجدل.

النصر يحتل المركز الثالث متساويًا مع الهلال صاحب المركز الرابع برصيد 12 نقطة، ولكن فارق الأهداف للفريق الأصفر، حيث يتصدر الترتيب الاتحاد برصيد 16 نقطة.

الفريح نشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يعلق فيها بشكل مثير للجدل تناول البرامج وضعية النصر والهلال بترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

وجاء نص التغريدة الآتي: "النصر 12 نقطة، والهلال 12 نقطة، جن جنون البرامج الزرقاء، تصعيد وصياح شديد، أمر طبيعي هذا الصياح، فوبيا النصر بدأت أعراضها".

وبشكل غير مباشر، يشير الفريح إلى أن البرامج الرياضية تصدر دائمًا مشكلات النصر، في حين أنها تتجاهل مشكلات الهلال، بالرغم من أن الفريقين متساويًا في ترتيب الدوري.

ويتبقى للنصر والهلال مباراة مؤجلة لكلًا منهما، في حالة فوزهما بها، سيقلصان الفارق بينهما وبين الاتحاد المتصدر إلى نقطة واحدة، وستشتعل أكثر المنافسة على الصدارة.

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ويستعد النصر لمواجهة الوحدة الإماراتي مساء يوم السبت 16 أكتوبر الجاري، على أن تقام في نفس اليوم مباراة الهلال وبيرسبوليس الإيراني، وذلك ضمن منافسات دور الربع نهائي ببطولة دوري أبطال آسيا.