بيليات يقضي على الحلم - زيمبابوي تطيح بالصومال من تصفيات المونديال

المحاربون يتأهلون لدور المجموعات بالتصفيات

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

خطف المنتخب الزيمبابوي تأهلًا صعبًا على حساب نظيره الصومالي إلى مرحلة المجموعات بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، بعد الفوز عليه بثنائية مقابل هدف وحيد.

زيمبابوي تقدمت أولًا في الدقيقة 77 بهدف مارشال مونيستي، وتمكن الضيوف من إدراك هدف التعادل في الدقيقة 85 عن طريق عمر محمد.

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النجم خاما بيليات؛ هداف زيمبابوي، أعاد التقدم لمنتخب بلاده بعد تعادل الصومال بدقيقة واحدة، ومع مرور الوقت الأصلي للقاء كانت هذه النتيجة تضمن التأهل للصومال رغم تأخرها، لكنها فازت في الذهاب 1-0 وتمكنت من التسجيل خارج الديار، لكن كان لبيليات رأيًا آخر..

في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع من الشوط الثاني، خطف بيليات هدف التأهل للمحاربين، لينهي حلم نجوم المحيط في الوقت القاتل.

وبهذا تستعد زيمبابوي لخوض منافسات التأهل لنهائي كأس العالم 2022 بدور المجموعات.