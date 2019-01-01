الصنيع: احترام اسم الاتحاد وراء الفوز على النصر ومفاجأة للجماهير في الطريق

نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد يعد جماهير فريقه بمفاجأة في الطريق إليهم

فيسبوك تويتر بلال محمد

شدد حمد الصنيع، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، أن احترام اللاعبين لاسم فريقهم، هو السبب وراء تحقيق الفوز على النصر مرتين متتاليتين.

وتخطى الاتحاد نظيره النصر مرتين متتاليتين، الأولى كانت في الدوري السعودي للمحترفين، والثانية مساء السبت الماضي في نصف نهائي كأس الملك.

وقال الصنيع في تصريحات إذاعية: "المدير الفني لفريقنا ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، ولكن يوجد بنداً في عقده ينص على أولوية التجديد".

وتابع التصريحات: "لم ندخل في أي مفاوضات مع أي لاعب في الفترة الحالية، تركيزنا منصب فقط على تحقيق أهدافنا هذا الموسم، والفوز بكأس الملك".

وواصل: "فريق الاستثمار بالنادي بقيادة خالد التميرك يقدم عملاً مميزاً، النادي يستعد لتوقيع عقد رعاية بقيمة مالية ستكون مفاجأة للجميع".

💛 هل ترى أن فهد المولد خليفة كبير النمور محمد نور في الاتحاد ؟ا🤔



ريتويت 🔄 = نعم

لايك ❤️ = لا pic.twitter.com/POHU90HsNW — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 29, 2019

وتطرق نائب رئيس مجلس الإدارة، إلى الحديث عن خصم فريقه في نهائي الكأس حيث قال: "التعاون فريق كبير وهو يقدم مستويات رائعة، الفريق من أكثر الفرق استفادة من اللاعبين الأجانب".

ويستعد الاتحاد لمواجهة التعاون، مساء الخميس القادم في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين على ملعب الجوهرة المشعة.