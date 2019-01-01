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كأس آسيا

الصمود ماركة فلسطينية وسوريا عبارة عن السومة – أبرز ردود الأفعال على مباراة سوريا وفلسطين

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Getty Images
أبرز ردود الأفعال عقب مباراة سوريا وفلسطين في كأس آسيا

بلال محمد    فيسبوك      تويتر

نجح المنتخب الفلسطيني، في تحقيق اول نقطة له في تاريخه بكأس الأمم الآسيوية، بعد التعادل امام نظيره السوري، في أولى مباريات المجموعة الثانية.

الجماهير الفلسطينية أشادت بدفاع فريقها، في مباراة الليلة، بعد تقديم أداء مشرف كما وصفه البعض، بالرغم من قلة الخبرة.

وعلى الجانب الآخر، اشتكي البعض من ضعف المنتخب السوري، مشيرين إلى أن المنتخب عبارة عن عمر السومة فقط.

ويتصدر المنتخب الأردني صدارة المجموعة الثانية بثلاث نقاط، ويأتي في المركز الثاني، كلاً من سوريا وفلسطين، وتتذيل أستراليا المجموعة.

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