"الصليهم كغيره من المحليين .. خرجوا من أنديتهم ولم يعودوا مع النصر"

النجم السعودي تعرض للطرد خلال مواجهة الاتحاد الأخيرة

لم يُفوت الإعلام النصراوي حادثة طرد لاعب وسط النصر، عبد المجيد الصليهم، يوم أمس خلال مواجهة الاتحاد دون توجيه نقد شديد للاعب لخطئه الساذج وتدخله العنيف على قدم عوض الناشري.

التعادل السلبي حسم قمة الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي والتي أقيمت على ملعب مرسول بارك وشهدت طرد طارق حامد والصليهم من الفريقين للعنف المبالغ به.

ولم يُقدم عبد الرزاق حمدالله الأداء الكبير المتوقع منه لكنه ظهر في لقطة أثارت جدلًا واسعًا، حيث أبدى سعادة بالغة بطرد الصليهم، وقد اتهمه البعض بالتأثير على الحكم ودفعه لإشهار البطاقة الحمراء.

الناقد الرياضي محمد الدويش تحدث عن اللاعب المغربي بقوله عبر تويتر "حمدالله اختفى واختفت فرحته باستثناء فرحته ببطاقة حمراء !".

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Shahid Shahid

ومن ثم أضاف حول الصليهم وبقية اللاعبين المحليين الذين تعاقد معهم النصر مؤخرًا "أما عبد المجيد الصليهم فقد خرج من الشباب ولم يعد .. ليس وحده فأكثر من لاعب محلي وأجنبي خرج من فريقه ولم يعد في النصر .. فيه شيء في النصر !".

الصليهم كان قد ارتدى القميص الأصفر بداية موسم 2020-2021 في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع الشباب، ولكنه لم يُقدم الأداء المتوقع خاصة بالمقارنة بمستواه مع فريقه السابق.

النصر عانى من الصفقات المحلية مؤخرًا، حيث لم يظهر كذلك عبد الفتاح عسيري نجم الأهلي بالمستوى المأمول وداهمته الإصابات، وسار عبد الفتاح آدم على نفس الطريق ورحل نهائيًا عن الفريق هذا الموسم.