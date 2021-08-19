الصلع يغزو غرفة ملابس باريس سان جيرمان

مزحة غريبة بين لاعبي باريس سان جيرمان أصابت الجميع بالصلع.

قام الألماني تيلو كيرر مدافع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بمزحة من نوع غريب مع زملائه في غرف خلع ملابس فريق العاصمة الفرنسية.

كيرر تجول في غرفة ملابس باريس سان جيرمان وهو يحمل هاتفه مع تشغيل تطبيق لتعديل الصور وباستخدام المؤثرات البصرية، قام بتصوير مجموعة مقاطع للاعبي النادي الفرنسي، والصلع يغزو رؤوسهم.

كيرر نشر مجموعة مقاطع الفيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" لتبادل الصور، والتقطتها الصحف الإسبانية سريعًا.

وظهر في الفيديو لاعب الوسط البرتغالي دانيلو بيريرا الأصلع بالفعل، وسط ضحكات كيرر على محاولة تعديل صورته.

وبالإضافة إلى دانيلو، ظهر كيليان مبابي وسيرخيو راموس، والبرازيلي ماركينيوس قائد الفريق الذين كان الصلع يليق بهم إلى حد كبير.

أما حارس المرمى الإيطالي جيانلويجي دوناروما، والألماني يوليان دراكسلر فقد كان منظرهما دون شعر مضحكًا إلى حد بعيد.

فيما كان مظهر ماركو فيراتي، والإسباني أندير هيريرا غريبًا للغاية دون شعر، ولم يكن الصلع لائقًا على وجهيهما.

El vestuario del PSG se divierte dejando 'calvas' a sus estrellas: ¿se parece Ander Herrera a Maldini?

▶️ https://t.co/ftqyzORGS9 — MARCA TV (@MARCATV) August 19, 2021

ورغم اشتهاره بحب المزاح بشكل كبير، إلا أن البرازيلي نيمار لم يتواجد في مقاطع الفيديو التي صورها كيرر، كما غاب عنها أيضًا الأرجنتيني ليونيل ميسي آخر الوافدين على النادي الفرنسي.

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