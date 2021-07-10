الصفقة تقترب .. عقبة وحيدة تفصل رمضان صبحي عن ناديه الأوروبي الجديد

نجم بيراميدز قريب من الرحيل عن الدوري المصري

يبدو أن رمضان صبحي لن يستمر الموسم القادم مع بيراميدز الذي انضم له الصيف الماضي من هدرسفيلد تاون بعدما رفض البقاء نهائيًا مع الأهلي الذي تخرج من قطاع ناشئيه ولعب له الـ18 شهرًا الأخيرة معارًا من ناديه الإنجليزي.

رمضان ارتبط مؤخرًا بالانضمام إلى الزمالك وكذلك بالعودة إلى الأهلي، لكن الأخبار الأخيرة تشير إلى وجود احتمالية كبيرة جدًا لعودته إلى اللعب في أوروبا لكن خارج الدوريات الخمسة الكبرى.

من هو النادي الذي يُفاوض رمضان صبحي؟

صحيفة فاناتيك التركية أوضحت أن نادي جلطة سراي بات قريبًا جدًا من التوصل إلى اتفاق مع رمضان صبحي للعب له خلال الموسم القادم.

وأوضحت أن اللاعب لديه رغبة كبيرة في الرحيل عن بيراميدز هذا الصيف والعودة للعب في أوروبا، وتلك الرغبة قادرة على تذييل جميع العقبات التي قد تمنع انضمامه للعملاق التركي.

ما هي تفاصيل الاتفاق والعقبة التي تُعيق إتمام الصفقة؟

فاناتيك أضافت أن راتب رمضان صبحي هو العقبة التي تُعيق التوصل لاتفاق نهائي بين الطرفين.

وأشارت إلى أن صاحب الـ24 عامًا يرغب في تقاضي راتب قريب من راتبه القديم في إنجلترا، والبالغ 2.2 مليون يورو، فيما توقف عرض جلطة سراي عند 1.5 مليون يورو سنويًا بجانب المكافآت التحفيزية.

وأكدت الصحيفة أن تلك العقبة ليست كبيرة ويُمكن تجاوزها خلال الفترة القادمة خاصة في ظل رغبة رمضان الكبيرة بالرحيل عن ناديه المصري المرتبط معه بعقد يمتد لأربعة مواسم قادمة.

ماذا قدم رمضان صبحي مع بيراميدز هذا الموسم؟

لعب الجناح المصري 20 مباراة مع بيراميدز في الدوري المصري هذا الموسم سجل خلالهم 7 أهداف وصنع هدف يتيم، وقد صنع 29 فرصة لزملائه واستطاع النجاح في 26 مراوغة من 60 محاولة بمعدل نجاح لم يتجاوز الـ44%.

رمضان صبحي لعب 9 مباريات مع بيراميدز في كأس الكونفدرالية الأفريقية هذا الموسم وقد خرج الفريق من نصف النهائي أمام الرجاء المغربي، ونجح اللاعب في إحراز هدفين وصناعة 3 بجانب 15 فرصة لزملائه.

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