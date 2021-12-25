الصفقة تقترب .. ريال مدريد يضع الخطة النهائية لضم مبابي

أصبح المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، قريبًا أكثر من أي وقت مضى من الرحيل عن باريس سان جيرمان والانتقال إلى ريال مدريد.

عقد مبابي ينتهي مع باريس في 30 يونيو 2022، ولا يبدو أنه سيوقع على عقد جديد مع النادي الفرنسي.

وقامت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، عن نشر بعض التفاصيل الجديدة، حول خطة ريال لإكمال التعاقد مع المهاجم الشاب.

ما هي خطة ريال مدريد؟

أشارت الصحيفة إلى أن هناك حالة من التفاؤل داخل ريال، حول ابتعاد باريس تدريجيًا عن فرص التجديد لمبابي.

وتأتي خارطة الطريق واضحة للنادي الإسباني، حيث يريد التوقيع مع اللاعب بشكل مبدئي في أقرب فرصة ممكنة.

وأوضحت أن اللاعب يمكنه القيام بذلك في 1 يناير القادم، ولكن ريال سينتظر لمواجهة الفريق مع باريس سان جيرمان في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا في شهر فبراير القادم.

وأكدت "ليكيب" أن هناك العديد من الصراعات الداخلية المتعددة داخل غرفة ملابس باريس، تزيد من حالة التشاؤم بخصوص تجديد مبابي، ونتج عنها توقف المحادثات تمامًا.

أزمات بوتشيتينو

وفي سياق متصل قالت الصحيفة إن المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو يواجه صعوبات بالغة في ترويض نجوم باريس.

ويأتي ذلك بسبب مشاكل الالتزام الخاصة ببعض اللاعبين، وتوتر العلاقة بين كيلور نافاس وجانلويجي دوناروما، بالإضافة لأزمات ماورو إيكاردي.

العديد من الأزمات التي وقعت في باريس الفترة الأخيرة، وجعلت مبابي يشك في أن هذه الأجواء ستكون مناسبة له في المستقبل القريب.

ورغم استقرار وضع الفريق محليًا، إلا أن المستوى العام والانتقادات الموجهة لأسلوب بوتشيتينو، تهدد المشروع بالفشل من جديد.

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