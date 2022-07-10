الصفقة الأولى في العهد الجديد .. ستيرلينج إلى تشيلسي

رحيم ستيرلينج ينضم إلى تشيلسي

وافق مانشستر سيتي على انتقال نجمه رحيم ستيرلينج إلى تشيلسي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري.

اللاعب الإنجليزي الدولى سيكون هو الصفقة الأولى في العهد الجديد لتشيلسي، تحت قيادة المالك الجديد تود بولي.

مانشستر سيتي عزز قوته الهجومية هذا الصيف بالتعاقد مع إرلينج هالاند من بوروسيا دورتموند، وجوليان ألفاريز من ريفر بليت مما فتح الباب لخروج جابرييل جيسوس إلى آرسنال والآن ستيرلينج في طريقه نحو نادي لندني آخر.

صفقة ستيرلينج إلى البلوز اكتملت

أكد فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي المعروف أن جناح مانشستر سيتي سينضم إلى البلوز خلال الأيام القادمة بعد الاتفاق بين الناديين على كافة الشروط المالية.

رومانو كتب عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الإجتماعي "تويتر": "رحيم سترلينج إلى تشيلسي، وصلت الموافقة النهائية من مانشستر سيتي".

وأضاف: "الصفقة ستصل إلى 45 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى 10 ملايين جنيه إسترليني في صورة إضافات".

وواصل: "الشروط الشخصية المتفق عليها منذ أيام، لم تكن مشكلة على الإطلاق أكتملت الصفقة".

وأتم تغريدته: "عقد رحيم سيكون حتى عام 2027 بالإضافة إلى خيار التمديد لمدة سنة أخرى، توخيل أجرى محادثة مباشرة مع اللاعب".

Raheem Sterling to Chelsea, here we go! Final approval arrived from Man City. £45m fee plus £10m add-ons. Personal terms agreed days ago, it was never an issue. It’s done 🚨🔵 #CFC



Contract until 2027 plus option for further year. Tuchel already had direct conversation with him. pic.twitter.com/tr15HUp2B1 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 9, 2022

اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا لعب بقميص السيتي 337 مباراة، وسجل 131 هدفًا، ولديه 94 تمريرة حاسمة.

وحصد رحيم بقميص السكاي بلوز بطولة الدوري الإنجليزي أربع مرات، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرة، وكأس الرابطة خمس مرات، والدرع الخيرية مرتين.

يذكر أن نادي تشيلسي يتواجد حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية من أجل الموسم التحضيري.

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