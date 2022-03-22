الصفقة الأغلى على الإطلاق .. تشيلسي ينتظر رقمًا قياسيًا من بيعه!

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أنه من المتوقع أن يصبح نادي تشيلسي هو أغلى فريق في تاريخ الرياضة، عندما يتم بيع النادي.

وكان أبراموفيتش أعلن عرض النادي للبيع بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، بعد 19 عامًا من شرائه للبلوز.

وكانت العقوبات التي فرضتها الحكومة على الملياردير الروسي قد أثارت بعض الشكوك حول بيع النادي، لكنها وافقت على ذلك، وسمحت للفريق بمواصلة اللعب رغم العقوبات.

ما هو سعر النادي؟

ويقال إن أبراموفيتش كان يطمح في الحصول على مبلغ 3.5 مليار جنيه إسترليني لبيع النادي، والذي يقال إنه يشمل 1.5 مليار جنيه إسترليني للملياردير الروسي.

ويعتقد الخبراء أنه من المحتمل أن يحصل أبراموفيتش على أقل من ذلك، ولكن وفقًا لصحيفة "ذا أثلتيك" فيمكن بيع النادي الآن بحوالي 3 مليارات جنيه استرليني.

وهذا من شأنه أن يجعلهم أغلى نادي رياضي في التاريخ، متجاوزين مبلغ 2.5 مليار جنيه إسترليني الذي قد أنفقهم جوزيف تساي في عام 2019 لصالح فريق "بروكلين نتس" في الدوري الاميركي للمحترفين لكرة السلة.

ويشير التقرير أن حوالي 20 طرفًا مهتمًا تقدموا بعروض إلى "Raine Group" التي تتخذ من نيويورك مقرًا لها وتساعد أبراموفيتش في بيع النادي.

ما هو أغلى نادي كرة قدم إنجليزي؟

سواء كان السعر النهائي مرتفعًا مثل 3 مليارات جنيه استرليني أم لا، فمن المؤكد أن البلوز سيصبح أغلى فريق في الدوري الإنجليزي.

حيث أن الرقم القياسي الحالي يخص مانشستر يونايتد، حيث تم بيع النادي إلى عائلة الجليزر مقابل 790 مليون جنيه استرليني، في نفس الوقت تقريبًا الذي اشترى فيه أبراموفيتش تشيلسي.

ومن المتوقع أن تتخذ "Raine Group" قرارًا بشأن العرض الفائز بحلول منتصف أبريل، وسيحتاج النادي بعد ذلك إلى التقدم بطلب للحصول على إعفاء من العقوبات المفروضة على أبراموفيتش.

من له الكلمة النهائية في بيع النادي؟

مع تجميد الحسابات المصرفية للملياردير، لن تذهب العائدات مباشرة إلى المالك الروسي، على الرغم من عدم وجود خطة واضحة لما سيحدث.

لا يزال لدى أبراموفيتش الحق في اختيار من يبيع له، أو الاعتراض على قرار "Raine Group"، مع ادعاءات أنه يمكنه الاعتراض على البيع لأي شخص من دولة فرضت عقوبات على روسيا.

ومع ذلك، فإن أبراموفيتش لا يريد أن يعطل مسيرة البلوز الرياضية، ولا الحكومة كذلك، ومن المرجح أن يبيع لمن يقدم أفضل عرض لهم.

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