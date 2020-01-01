الصفقات الجديدة وحضور حمدالله الدائم .. 5 عوامل رسمت فوز النصر أمام سباهان

النصر يحقق فوزًا هامًا على سباهان

فوز هام حققه النصر على نظيره سباهان أصفهان ضمن الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، انفرد بها العالمي بصدارة المجموعة الرابعة في البطولة.

أداء مميز يبشر جماهير النصر بتقديم بطولة رائعة، بقيادة الداهية البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفريق والذي يحاول انقاذ موسم النصر بالمنافسة على لقب دوري أبطال آسيا والتتويج بها.

ونرصد لكم خلال التقرير التالي أبرز النقاط التي أهدت النصر فوزًا هامًا في مشواره بآسيا واستغل تعادل العين الإماراتي مع السد القطري في نفس المجموعة وانفرد بصدارة المجموعة الرابعة.

- حضور حمدالله

المزيد من الفرق

كالعادة يلعب عبدالرزاق حمدالله دورًا هامًا في مباريات النصر، بعد تصدره لترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين موسمين متتالين، واصل المغربي تألقه وقادر النصر بأداءه الحاسم أمام سباهان أصفهان وسجل هدفين في مرماهم خطف كالعادة نقاط اللقاء لفريقه.

حمدالله كان حاسمًا في كرة الهدف الأول برأسية رائعة سكنت شباك الفريق الإيراني، وأيضًا في الهدف الثاني استغل خطأ الدفاع في تشتيت الكرة لتسديد الكرة في شباك المنافس، حيث الهدفين أصبح حمدالله الهداف التاريخي للنصر في دوري أبطال آسيا بـ8 أهداف.

- إدارة فيتوريا

كالعادة نجح روي فيتوريا المدير الفني للنصر السعودي، في فرض سيطرته على اللقاء ودخل المباراة بتشكيل رائع، وأثبت أن اختياراته للأجانب مميزة، وهو ما كان يحتاجها الفريق في المنافسات الآسيوية.

فيتوريا يسعى لمواصلة الانتصارات في البطولة الآسيوية من أجل اللقب لمصالحة جماهير العالمي عقب الإخفاق المحلي والتفريط في لقب الدوري السعودي لصالح الهلال.

- الصفقات الجديدة

وتعود هذه النقطة لإجادة فيتوريا في إدارة اللقاء، وهي الدفع ببعض الصفقات الجديدة وهم جونزالو مارتينيز وعبدالفتاح عسيري وعبدالمجيد الصليهم، وقدموا مستوى أكثر من رائع خاصًة صناعة مارتينيز للهدف الأول والمشاركة في بناء هجمة الهدف الثاني.

عبدالمجيد الصليهم قدم مباراة جيدة للغاية، وانسجم سريعًا مع الفريق وهو ما ظهر في أحداث المباراة وساهم بشكل كبير في السيطرة على منتصف الملعب أثناء اللقاء، بجانب عبدالفتاح عسيري الذي ظهر بمستوى جيد للغاية وصنع بعض الفرص وسدد على مرمى سباهان أصفهان ولكن جاءت بجانب القائم في مرة والأخرى تصدى لها الدفاع.

- القوة الدفاعية

مباراة دفاعية بشكل رائع لصالح خط دفاع النصر، وتصدي لمحاولات الخصم بجانب تألق جونز في المباريات التي وصلت له، وهذا ما أكد على ميزة العالمي الدفاعية وهو ما أرهق هجوم الخصم في المباراة وأبعده عن أداءه طوال وقت المباراة .

سلطان الغنام قدم مستوى مميز على المستوى الدفاعي، حيث أبعد الكثير من الكرات كادت تهدد مرمى براد جونز، أهمها كانت في الدقيق 44 بعد عرضة محمد مهيبي نجم سباهان، وفي نفس الوقت لم يتراجع مستوى الغنام على الناحية الهجومية وأمد المهاجمين ببعض الكرات العرضية التي هددت مرمى سباهان.

- تراجع مستوى المنافس

مستوى مفاجئ وصادم بالنسبة لسباهان أصفهان الذي يعد من الفرق المرشحة في المجموعة للصعود إلى الدور المقبل، ولكن ظهر اللاعبين بشكل متراجع للغاية من ناحية المستوى وهو ما مّكن النصر في الفوز بالمباراة .

تراجع مستوى سباهان أهدى للنصر الاستحواذ على الكرة في معظم وقت المباراة وهو سببًا في تقديم النصر كل ما لديه في المباراة، وتنفيذ فيتوريا طريقة لعبه من أجل الحصول على النقاط الثلاثة.