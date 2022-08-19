الصفقات الجديدة وأزمة أبو جبل .. مسلي آل معمر يخرج عن صمته

مسلي آل معمر يتحدث عن كل ما يخص نادي النصر

تحدث مسلي آل معمر رئيس نادي النصر، عن العديد من الأمور التي تخص العالمي خلال الفترة الحالية، وذلك قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفين 2022-2023.

ما هو موقف النصر من الصفقات الجديدة؟

رئيس النصر تحدث عن الصفقات الجديدة خلال حواره مع صحيفة "اليوم" السعودية، حيث أكد على أن كل الصفقات التي تمت وستتم تكون دائمًا بناءً على طلب الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني للفريق.

مسلي قال: "نحن الآن نمتلك 7 أجانب وأي تعاقد مع لاعب يكون دائمًا بناءً على تقرير فني من المدرب، وأي لاعب يُغادر النادي يكون بناءً على طلب جارسيا أيضًا".

وتابع: "مسموح على أرضية الملعب بـ7 لاعبين أجانب، ويُسمح بقيد 8 أجانب، ويتبقى لنا لاعب أجنبي واحد، نناقش الأمر مع جارسيا حاليًا حول الخانة التي يحتاجها واسم اللاعب، وسنغلق هذا الملف قبل نهاية فترة الانتقالات".

وشدد رئيس النصر على أن هدف الإدارة هو إرضاء الجمهور، والمطالبات بالتعاقد مع لاعبين آخرين يكون بناءً على طلب جارسيا فقط.

وعن التدعيم بلاعبين محليين لتقوية مقاعد البدلاء، قال آل معمر: "كل شيء جائز، نحن نناقش المدرب وإذا طلب أمور معينة وتوافر الخيارات، وتمكن من الاتفاق معها فكل شيء جائز إلى الآن، الاحتمالات كلها واردة، وإذا طلب المدرب أي لاعب محلي أو أجنبي سيتم التعاقد معه".

ماذا قال مسلي آل معمر عن قضية محمد أبو جبل؟

وبعد السؤال عن موقف نادي النصر القانوني في قضية عبد الرزاق حمد الله، أكد رئيس العالمي على أن تلك الأمور لا يحب التحدث عنها عبر وسائل الإعلام.

رئيس النصر قال: "والله دائمًا الأمور القانونية ما نحب نتكلم فيها إعلاميًا، ولكن اضطررنا للتوضيح ببيان رسمي لأنه كانت هناك تساؤلات كثيرة، وصدر بيان من الطرف الآخر، وكل شيء وضحناه في البيان والأمر لدى الإدارة القانونية الآن".

وكان النصر قد تقاعد مع محمد أبو جبل خلال شهر مارس الماضي، بعد دخوله الفترة الحرة، قبل أن يتراجع مسؤولي العالمي عن الصفقة، بسبب ارتباط اللاعب بعقد مع الزمالك حتى نهاية موسم 2021-2022.

وطالب النصر الحصول على مقدم التعاقد، ولكن الحارس المصري ووكيل أعماله رفضا هذا الأمر، مؤكدين على أن التعاقد سليم ولا يوجد به أي مشكلة.