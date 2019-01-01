الصفاقسي ينقل "جدل المؤجلات" من مصر إلى تونس

الفريق احتج على تأجيل مباراة النجم الساحلي في الدوري التونسي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قرر الاتحاد التونسي لكرة القدم تأجيل مباراة النجم الساحلي أمام النجم المتلوي في الجولة الـ19 من الدوري التونسي، حتى يتسنى للفريق الاستعداد جيدًا لمواجهة الزمالك في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويلعب النجم الساحلي والصفاقسي في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، وقد خسر الأول ذهابًا أمام الزمالك 1-0 فيما فاز الثاني على نهضة بركان بهدفين دون رد، وسيخوض الفريقان مباراة الإياب في تونس والمغرب على الترتيب يوم الأحد القادم.

وأشعلت موافقة الاتحاد على طلب النجم الساحلي تأجيل المباراة غضب الصفاقسي الذي طالب في بيان له بلعب كافة المباريات المؤجلة في البطولة قبل استئنافها.

وقد بلغ عدد المباريات المؤجلة للنجم الساحلي 3 مباريات فيما هناك مباراة مؤجلة للترجي وأخرى للصفاقسي.

وأشار النادي لأن القوانين الرياضية والمذكرة الصادرة عن مكتب الاتحاد تُلزم الفرق جميعًا بلعب المباريات المؤجلة نتيجة المشاركة في المسابقات الأفريقية خلال 72 ساعة فقط.

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واحتج النادي كذلك في رسالته للاتحاد التونسي على رفض الاتحاد لطلب مماثل تقدم به الفريق في وقت سابق، حين طلب تأجيل مباراته أمام اتحاد تطاوين في الجولة الـ15.

وأكد النادي تمنيه كل التوفيق للنجم الساحلي، لكنه شدد على أهمية لعب كافة المباريات المؤجلة قبل استئناف بقية جولات البطولة دفاعًا عن حقوقه وحفاظًا على مصداقية البطولة على حد وصفه.

ويتصدر الترجي الدوري التونسي برصيد 49 نقطة من 20 مباراة، يليه الصفاقسي صاحب الـ40 نقطة من نفس العدد من المباريات، ويحل النجم الساحلي ثالثًا بـ36 نقطة من 18 مباراة، ويتبقى 5 جولات على نهاية الموسم.

يُذكر أن تأجيل مباريات الأهلي والزمالك في الدوري المصري أثار جدلًا واسعًا بين الأندية واتحاد الكرة وخاصة لجنة المسابقات المسؤولة عن تحديد المواعيد، إذ سبق أن احتج الزمالك على تأجيل مباريات للفريق الأحمر وأخيرًا أبدى الأهلي استياءه من تأجيل مباراة الانتاج الحربي لمنافسه والتي كان من المفترض أن تُلعب في الأول من مايو القادم.