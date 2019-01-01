الصراع يشتعل في فالنسيا - استقالات ومظاهرات وجماهير رافضة للوضع

ماتيو اليماني المدير العام لنادي فالنسيا يقترب من تقديم استقالته عقب تدخلات مالك النادي بيتر ليم في سوق الانتقالات.

فيسبوك تويتر علي رفعت

اشتعلت الأوضاع في نادي فالنسيا خلال الساعات الأخيرة بين كل من المدير العام للنادي ماتيو اليماني ومالكه بيتر ليم بسبب تدخلات الأخير في سوق الانتقالات.

جاء هذا بعدما رفض اليماني عدة صفقات من ضمنها جلب الأرجنتيني أوتاميندي وكذلك رفضه لرحيل دياكابي لصالح ولفرهامبتون الإنجليزي.

في المقابل قام مالك النادي بيتر ليم بإفشال صفقة ضم رافينيا ألكانتارا من صفوف برشلونة هذا الصيف رغم وصول اليماني لمراحل متقدمة في المفاوضات مع النادي الكتالوني.

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وكان اليماني قد اتفق مع برشلونة رفقة مارسيلينو المدير الفني للفريق على ضم اللاعب مقابل ١٥ مليون يورو يتم دفعهم على ثلاث دفعات، قبل شهر من الآن قبل تدخل ليم.

وشهدت الساعات الأخيرة تفاقمًا في الأوضاع عقب أن قرر اليماني الاجتماع بليم، وهي المواجهة القائمة حاليًا عقب وصول ماتيو لمقر النادي قبل قليل، كما ظهر عدد من الجماهير المناهضين للوضع الحالي أمام مكاتب الخفافيش في مظاهرات للتعبير عن رفضهم للحال.

جدير بالذكر أن الأقرب للحدوث في الوقت الحالي هو تقديم اليماني للاستقالة من صفوف فالنسيا بسبب تدخلات رئيس النادي في الصفقات.