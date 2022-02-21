الصراع مستمر .. أندية السوبر ليج ترفع راية التمرد في أمريكا!

يخطط كل من ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس لسلسلة من المباريات الودية في الولايات المتحدة هذا الصيف.

وتسعى الثلاث أندية المتمردة منذ فترة للبحث عن طرق أرباح من أجل التعافي من أزمة كورونا التي خلفت خسائر اقتصادية كبيرة.

الأمر بدأ باقتراح دوري السوبر ليج؛ البطولة التي تردد اسمها على مدار يومين في أبريل الماضي وقتلت في مهدها، لكنها ما زالت تؤرق الاتحادات المحلية والقارية وسط تمسك الأندية بها.

ويبدو الآن أن الثلاثة الأندية لا تزال رافعة راية التحدي والتمرد بأفكار جديدة على الساحة من أجل تعويض ما حدث في الفترة الأخيرة.

ما هو الجديد؟

حسبما ورد عن شبكة "ESPN" فإن الأندية الثلاثة تواصل قيادة حملة من أجل جعل دوري سوبر ليج حقيقة، وذلك خلال سلسلة من الوديات في الولايات المتحدة.

وأضافت الصحيفة، أنه لم يتم تحديد الأماكن النهائية للمباريات بعد، لكن من المرجح أن تقام على الساحل الغربي، حيث تحرص عدة مدن على استضافة مسابقة تشمل كلاسيكو بين مدريد وبرشلونة.

ونوهت أن مدريد وبرشلونة ويوفنتوس يستكشفون كيفية تعظيم الأرباح من المباريات للمساعدة في تعويض الخسائر الفادحة التي تكبدوها جميعًا منذ اندلاع الوباء في عام 2020.

هل لعبت تلك الأندية من قبل في الولايات المتحدة؟

قبل الوباء، قامت الأطراف الثلاثة بجولات منتظمة في الولايات المتحدة، لكنهم اضطروا إلى إلغاء الفكرة خلال العامين الماضيين.

وشارك ريال مدريد في كأس الأبطال الدولية في الولايات المتحدة في 2016 و 2017 و 2018 و 2019. كما لعب برشلونة مباريات في جميع أنحاء الولايات المتحدة في 2017 و 2018 و 2019 ، بينما قام يوفنتوس بجولة في البلاد في 2017 و 2018.

الجدير بالذكر أنه كان هناك كلاسيكو في ميامي في عام 2017، لأول مرة خارج إسبانيا، حيث تغلب برشلونة على مدريد 3-2.

اقرأ أيضًا:

يويفا يتعاقد مع راعيها.. ضربة جديدة للسوبرليج

كبحت رايولا وواتساب سرها .. جرانوفسكايا "المرأة الحديدية" لكرة القدم

عدو الفرنسيين في مفاوضات متقدمة مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم