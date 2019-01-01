الصراع المبكر على لقب هداف البريميرليج.. أجويرو يحلق وصلاح وماني يتصارعان

الصراع على لقب هداف الدوري الإنجليزي هذا الموسم يبدو أنه سيكون قويًا للغاية بعد البداية المذهلة فهل يستمر للنهاية؟

فيسبوك تويتر علي رفعت

يشهد الموسم الجاري بداية قوية للغاية في الصراع على لقب هداف الدوري الإنجليزي بين نجم فرق المقدمة والوسط أحيانًا.

الصراع ضم كل من تيمو بوكي نجم فريق نوريتش سيتي وأشلي بارنز هداف بيرنلي وهو أمر نادر لا نشاهده كثيرًا في صراع الهداف.

سجل بوكي ست أهداف وقاد فريقه لنتائج طيبة وحصل على جائزة أفضل لاعب عن شهر أغسطس في البريميرليج فهل يستطيع الاستمرار على نفس النهج ومنافسة الكبار للنهاية؟ هذا ما سنعرفه في الأشهر المقبلة.

أما بارنز فسجل أربعة أهداف بالتساوي مع هدافي ليفربول محمد صلاح وساديو ماني وهاري كين نجم فريق توتنهام هوتسبير وبيرناردو سيلفا صاحب المستوى المنفجر.

وفي المقدمة نرى النجم الأرجنتين سيرجيو أجويرو الذي فقد تاج الصدارة في السنوات الماضية سواء لصالح هاري كين أو صلاح أو ماني وأوباميانج وقد قرر الانتقام والعودة على رأس الترتيب برصيد ثمانية أهداف سجلها في ست جولات فقط.

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الأهداف الثمانية التي سجلها أجويرو جاءت في ست مباريات فقط شارك فيها لمدة ٤٤٧ دقيقة بواقع هدف كل ٥٦ دقيقة يقضيها النجم الأرجنتيني في أرض الملعب وهو معدل مرعب لو استمر عليه سيحصل على لقب الهداف منفردًا دون أدنى منافسة وسيحطم أرقامًا صدمت لسنوات طويلة.

ونشاهد النجم الشاب تامي أبراهام مهاجم تشيلسي الذي جاءت به الأقدار ليكون رأس الحربة الأساسي للبلوز في ظل العقوبة التي يعاني منها الفريق في التعاقدات ورحيل النجم.

أبراهام يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي البطولة برصيد سبعة أهداف وهي واحدة من أفضل بدايات النجوم الشباب في الدوري الإنجليزي على الإطلاق.

المذهل فيما يقدمه أبرهام أن تسجيله لتلك الأهداف جاء في ست مباريات فقط كما هو الحال مع أجويرو وبمعدل مقارب له بواقع هدف كل ٥٨ دقيقة.

وخلف ثنائي المقدمة يأتي صاحب لقب الموسم الماضي بيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال وفي جعبته ست أهداف ليبعث برسالة أن ما قدمه في الموسم الماضي ليس مجرد صدفة أو ضربة حظ.

فهل تستمر تلك الحالة من التنافس حتى نهاية الموسم ونجد تقلبات في الجدول أم نشاهد صراع كلاسيكي بوجود كين وأجويرو وصلاح وربما معهما ماني أو أوباميانج في النهاية فقط هم من يتنافسون على اللقب؟