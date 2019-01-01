بعد الصراع السعودي الإماراتي عليه - التعاون يحدد سعر تاوامبا والعين يصرف نظر

الكاميروني قدم موسمًا رائعًا في أول عام له بالسعودية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يتصدر الكاميروني تاوامبا؛ لاعب التعاون السعودي، سوق الانتقالات الصيفية المرتقب في السعودية والإمارات، بعد الموسم الرائع الذي قدمه مع التعاون.

عديد التقارير الصحفية أكدت أن الكاميرون تلقى عدة عروض من أندية سعودية، بجانب ناديي العين والشارقة الإماراتيين.

وأكدت لاعب السكري من قبل في تصريحات خاصة لـ"جول"، وجود مفاوضات من الزعين الإماراتي معه. (طالع التفاصيل)

ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية فإن مصدر مطلع أوضح أن التعاون حدد 25 مليون ريال كحد أدنى لبيع عقد محترفه الكاميروني لأي نادٍ آخر.

وأكدت مصادر الصحيفة أن نادي العين صرف النظر عن التعاقد مع تاوامبا، نظرًا لعدم اتفاقه مع بيدرو مانويل؛ المدير الفني السابق للتعاون.

يذكر أن صاحب الـ29 عامًا انضم للتعاون في الميركاتو الصيفي لعام 2018، وشارك معه في 33 مباراة، سجل خلالهم 26 هدفًا وصنع ستة آخرين.

وبعد موسم رائع مع السكري، قاده به الكاميروني لحصد لقب كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب الاتحاد لأول مرة في تاريخه، نافس تاوامبا على جائزة أفضل لاعب بالموسم، لكن في الأخير حصل عليها المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ لاعب النصر.