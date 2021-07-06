الصدمة والرعب .. الأهلي والنصر ممنوعان من قيد اللاعبين بأمر الفيفا

أخبار صادمة ومرعبة لجمهور العملاقين السعوديين

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن أخبار صادمة ومرعبة لجماهير النصر والأهلي قبل 35 يومًا تقريبًا من انطلاق الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، إذ أكدت منعهما من قيد اللاعب خلال فترة الانتقالات الجارية بأمر من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

لماذا يمنع فيفا النصر من تسجيل اللاعبين خلال الصيف الحالي؟

الرياضية أوضحت أنه حتى مساء أمس الإثنين لم يسمح فيفا للنصر بقيد اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك لعدم تسديده الدفعة الأخيرة من شراء البرازيلي جوليانو دي بالا من فنربخشه التركي عام 2018.

وليس هذا فقط، بل كذلك لعدم تسديدة مبلغ 1.6 مليون يورو لنادي جلطة سراي مقابل انتقال المدافع البرازيلي مايكون بيريرا.

المثير أن النصر مُطالب بتسديد 136 مليون ريال سعودي قبل الـ21 من أغسطس القادم للحصول على شهادة الكفاءة المالية التي تمنحه حق قيد لاعبيه الجدد في قائمته للموسم القادم من الدوري السعودي.

لماذا يمنع فيفا الأهلي من تسجيل اللاعبين خلال الصيف الحالي؟

أزمات الأهلي المالية والإدارية عرض مستمر لا يتوقف أبدًا! وقد أكدت الرياضية أن النادي كذلك ممنوع من التسجيل بأمر فيفا بناءً على ما وصلها حتى مساء أمس الإثنين.

وأوضحت أن السبب هو عدم تسديد النادي مستحقات نادي سامسونج الكوري مقابل انتقال البوسني إلفيس ساريتش، والمقدرة بـ1.9 ألف ريال سعودي.

الأهلي ليس أفضل حاليًا من النصر فيما يخص شهادة الكفاءة المالية، إذ مطالب هو الآخر بتسديد 124 مليون ريال سعودي قبل الموعد النهائي للحصول على الشهادة.

ما هي صفقات النصر والأهلي الجديدة هذا الصيف؟

النصر تعاقد هذا الصيف مع أندرسون تاليسكا وفينسنت أبو بكر وأعاد جلال الدين ماشاريبوف من شباب الأهلي الذي لعب له معارًا بدءًا من يناير الماضي لأن النادي لم يستطع قيده في قائمته بعد ضمه بسبب عدم حصوله على شهادة الكفاءة المالية.

الأهلي ضم المدافع البرازيلي دانكلير هذا الصيف في صفقة انتقال حر، ويرتبط حاليًا بأكثر من لاعب أبرزهم نور الدين أمرابط ومحمد مجرشي.

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