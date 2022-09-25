الصدع أصبح أكبر؟ رد صادم من نيمار عن علاقته بمبابي

يبدو أن الصدع في العلاقة بين نجمي باريس سان جيرمان، مبابي ونيمار، أصبح غير قابل للإصلاح.

يبدو أن الصدع في العلاقة بين نجمي باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي، أمر حقيقي، بعد تعليقات لاعب "السيليساو" الأخيرة.

نيمار سُئل عن علاقته بمبابي بعد المباراة التي جمعت بين البرازيل وغانا يوم الجمعة الماضي في مدينة لوهافر الفرنسية، وانتهت بفوز "السيليساو" بثلاثية نظيفة.

ماذا قال نيمار عن علاقته مع مبابي؟

صحيفة "ماركا" الإسبانية نقلت مقطع فيديو قصير سُئل فيه نيمار عن علاقته مع كيليان مبابي.

وقال الصحفي في سؤاله: "كيف هي علاقتك مع مبابي؟"، ليرد البرازيلي: "لا أفهم".

ليكرر الصحفي السؤال مرة أخرى، ليجيب نيمار: "كيليان؟" ليرد الصحفي: "نعم، كيف تصفها؟".

ليرد نيمار ردًا صاعقًا، ويقول: "لا أصفها".

كيف تضررت علاقة مبابي ونيمار؟

بحسب التقارير، فإن الأزمة بدأت بسبب مسؤوليات تنفيذ ركلات الجزاء في الموسم الحالي، بعد أن اشتبك نيمار ومبابي حول تسديد ركلة جزاء خلال فوز باريس سان جيرمان 5-2 في الدوري الفرنسي على مونبلييه في أغسطس، مع تصعيد البرازيلي، على الرغم من أن مبابي هو المنفذ الأول لركلات الجزاء.

انتقل نيمار بعد ذلك إلى الإعجاب بمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد زميله في الفريق وعقده الجديد في النادي.

لكن مبابي سعى إلى نزع فتيل مثل هذه التوترات وكشف في وقت سابق من هذا الشهر أن هناك "احترام متبادل" بينه وبين نيمار.