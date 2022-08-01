الصداقة مستمرة .. ميسي يوجه رسالة عاطفية إلى سواريز بعد انتقاله إلى ناسيونال

تلقى لويس سواريز رسالة عاطفية من ليونيل ميسي، بعد عودة مهاجم أوروجواي إلى نادي ناسيونال أملًا في الحصول على مقعد في كأس العالم.

تلقى الأوروجوياني لويس سواريز رسالة عاطفية للغاية من صديقه الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وزميله السابق في برشلونة الإسباني، حيث تمنى له حظًا سعيدًا بعد عودته إلى نادي ناسيونال في بلاده.

وارتبط سواريز بالانتقال إلى الدوري الأمريكي بعد الرحيل عن أتلتيكو مدريد الإسباني بنهاية الموسم الماضي، لكنه اختار العودة إلى المكان الذي انطلقت منه مسيرته، بعد 16 عامًا من رحيله.

ويأمل سواريز في أن تعزز عودته إلى ناسيونال فرصه في الحصول على مقعد في تشكيلة منتخب أوروجواي خلال منافسات بطولة كأس العالم 2022، التي تنطلق في نوفمبر المقبل.

ما هي رسالة ميسي إلى سواريز؟

ميسي وجه رسالة إلى سواريز، وذلك عبر مقطع فيديو نشره حساب نادي ناسيونال الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

وقال ميسي: "أنت هناك، أريد أن أبعث لك عناقًا كبيرًا، وأتمنى لك كل التوفيق في هذه المرحلة".

وأضاف: "أعرف مدى أهمية أن تكون هناك، وأن تعود إلى منزلك، وأن تعود للعيش في بلد بعد فترة طويلة للتحضير لكأس العالم، أتمنى لك الأفضل".

لماذا عاد سواريز إلى ناسيونال؟

المهاجم المخضرم أكد أنه من المستحيل رفض عرض ناسيونال للعودة إلى وطنه.

ويأتي ذلك بعد أن بدأ مشجعو ناسيونال حملة لإعادة سواريز إلى النادي، من خلال نشر مقاطع فيديو ورسائل على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بعودته.

كما ارتدى عشرات الآلاف من مشجعي ناسيونال أقنعة بوجه سواريز خلال مباراة الفريق الأخيرة ضد سيريتو.

الحملة أسهمت بالفعل في إقناع سواريز بالعودة إلى ناسيونال، حيث قال: "أريد فقط أن أشكر الجماهير على كل المودة التي تلقيتها في الأيام القليلة الماضية، لقد كان ذلك رائعًا".

سواريز يكمل العودة إلى الجذور!

سواريز تدرج في أكاديمية ناسيونال للشباب، قبل أن يحصل على فرصته مع الفريق الأول.

ورغم ذلك، فإن سواريز لم يستمر طويلًا مع الفريق، حيث رحل إلى جرونينجن الهولندي بعد أكثر من عام بقليل على ظهوره الأول مع ناسيونال.

وبعد موسم واحد فقط من التألق في شمال هولندا، نقله أياكس إلى العاصمة في 2007 ليصبح نجمًا صاعدًا، حيث ساعد الفريق في الفوز بالدوري الهولندي في 2011.

وبسبب سجله التهديفي المذهل، توجه ليفربول الإنجليزي للتعاقد مع سواريز في صيف 2011، ثم تمكن برشلونة من الحصول على خدماته بعد ثلاث سنوات ونصف في "أنفيلد".

سواريز رحل عن برشلونة في صيف 2020، بعد أن حقق العديد من الألقاب في مسيرة امتدت لستة مواسم.

وبعد رحيله عن برشلونة، انتقل سواريز إلى أتلتيكو مدريد، وساعد "الروخيبلانكوس" على حصد لقب الدوري الإسباني في موسمه الأول، قبل الرحيل في صيف 2022.

والآن، يمكن أن يختتم سواريز مسيرته في ناسيونال، حيث بدأ التألق لأول مرة في مسيرته الكروية.