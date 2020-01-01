الصحافة الرومانية : لوشيسكو يقود الهلال بجدارة للانتصارات المتتالية

واصلت لتشير إلى أن فوز الفريق الأزرق على التعاون ساهم في مواصلة التربع على صدارة الدوري السعودي للمحترفين

سلطت الصحافة الرومانية الضوء على التفوق الرائع لنادي الهلال السعودي في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتربع على صدارة البطولة.

وحقق الهلال الفوز على نظيره التعاون بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما ضمن مواجهات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي احتضنها ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة.

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وقالت صحيفة "ديجي سبورت" الرومانية أن الزعيم تحت قيادة الروماني رازفان لوشيسكو تمكن من مواصلة الانتصارات وتحقيق الفوز الخامس على التوالي.

وواصلت لتشير إلى أن فوز الفريق الأزرق على التعاون ساهم في مواصلة التربع على صدارة الدوري السعودي للمحترفين.

فوز الهلال رفع رصيد الفريق إلى النقطة 47 محافظًا على صدارة ترتيب فرق الدوري، فيما تجمد رصيد التعاون عند النقطة 29 في المركز السادس.

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وأنهت الصحيفة لتشير إلى أن فوز الهلال على التعاون وتعادل الوصيف النصر أمام الأهلي ساهم في زيادة الفارق إلى 5 نقاط قبل 10 جولات من نهاية البطولة.