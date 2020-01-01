الصحافة البرتغالية : فيتوريا يتفوق على مواطنه إيمانويل في صراع العين والنصر

سجل للنصر مختار علي، عبد الرزاق حمد الله، فيما سجل للعين اللاعب عمر ياسين

سلطت الصحافة البرتغالية الضوء على المواجهة القوية التي جمعت فريقي العين الإماراتي والنصر السعودي ضمن منافسات دوري أبطال آسيا تحت قيادة برتغالية لكلا الفريقين.

وقالت الصحف البرتغالية أن النصر تحت قيادة فيتوريا تمكن من تحقيق أول انتصاراته الآسيوية بعد الفوز على نظيره العين الإماراتي تحت قيادة مواطنه بيدرو إيمانويل.

وحقق العالمي الفوز بنتيجة 2 – 1 في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا، والتي احتضنها ملعب استاد هزاع بن زايد في العين بالإمارات.

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وسجل للنصر مختار علي، عبد الرزاق حمد الله، فيما سجل للعين اللاعب عمر ياسين في الدقيقة 18 من عمر اللقاء.

وأضافت الصحافة البرتغالية أن نادي النصر نجح في تصحيح المسار خلال البطولة القارية عقب التعادل في المباراة الأولى، بينما واصل الفريق العيناوي التخبط بدون نقاط بعد جولتين.

هذه النتيجة رفعت رصيد النصر إلى النقطة الرابعة فيما يزال العين بلا رصيد من النقاط في المركز الأخير بالمجموعة بعد خسارته مباراتين متتاليتين.

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يُذكر أن نادي النصر سيواجه نادي سباهان الإيراني في الجولة المُقبلة، بينما سيلتقي نادي العين أمام نادي السد القطري.