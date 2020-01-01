الصحافة البرتغالية : روي فيتوريا يقود النصر للاقتراب خطوة من الهلال

هذا الفوز ساهم في اقتراب الفريق من المتصدر نادي الهلال

سلطت الصحافة البرتغالية الضوء على فوز نادي النصر على حساب الرائد بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف ضمن مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقالت صحيفة "أبولا" أن فيتوريا نجح في قيادة العالمي لتحقيق فوز كبير على حساب نادي الرائد ضمن مباريات الجولة الـ21 من المسابقة المحلية.

وأضافت أن هذا الفوز ساهم في اقتراب الفريق من المتصدر نادي الهلال، والذي تعادل أمام نادي ضمك في نفس الجولة.

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فوز فريق النصر رفع رصيده إلى 45 نقطة في وصافة الجدول، بفارق 6 نقاط عن نادي الهلال متصدر البطولة برصيد 51 نقطة.

ووصلت جولات الدوري السعودي إلى 22 جولة، ويتبقى 8 جولات على نهاية البطولة، مما يؤكد أن المباريات المُقبلة ستكون نارية.

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يُذكر أن نادي النصر سيلتقي أمام الهلال في ديربي الرياض الجولة المُقبلة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم 20 مارس.