الصبر بدأ ينفد.. مانشستر يونايتد يحذر برشلونة في صفقة دي يونج!

برشلونة عليه قبول العرض قبل انتهاء مدة الصلاحية

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود نية لدى إدارة فريق مانشستر يونايتد لسحب عرضهم لنادي برشلونة بخصوص شراء دي يونج.

ويحظى متوسط الميدان الهولندي بمتابعة كبيرة من قبل الشياطين الحمر لأجل التعاقد معه ولم شمله مع مدربه السابق إريك تين هاج.

لكن بحسب ما أوردته صحيفة "سبورت" فإن إدارة فريق أولد ترافورد قد تسحب عرضها بعد تأخر برشلونة في عملية ترك اللاعب.

حيث أوضح التقرير أن الإدارة لديها "تاريخ انتهاء صلاحية" للعرض الموجه قبل برشلونة لشراء فرينكي دي يونج.

ويأتي ذلك بعد المماطلة الكبيرة التي تحدث من قبل اللاعب نفسه، حيث لا يرغب الهولندي بمغادرة برشلونة والانتقال إلى يونايتد.

ومن ناحية برشلونة فخرجت بعض التقارير في الفترة الماضية تشير إلى وجود بعض المحاولات من قبل الإدارة لإقناع دي يونج بالرحيل.

Frenkie de Jong seeing Barcelona agree to a deal for Robert Lewandowski, sign Raphinha and sign Ousmane Dembélé to a new deal this week 👋💰 pic.twitter.com/r7nDtYYofN — B/R Football (@brfootball) July 15, 2022

فيما زعمت بعض التقارير أن العمالقة الإسبان بحاجة إلى بيع رجل أياكس السابق بسبب مشاكلهم المالية والانتقالات القادمة.

لكن برشلونة قد تعاقد في الفترة الماضية مع فرانك كيسييه وأندرياس كريستنسن ورافينيا وروبرت ليفاندوفسكي.

جدير بالذكر أن برشلونة يفكر في استخدام أموال بيع دي يونج للتعاقد مع متوسط ميدان مانشستر سيتي، برناردو سيلفا في سوق الانتقالات الحالي.

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