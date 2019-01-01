الصائغ يجلب للأهلي مكاسب 33 مليونًا من حقوق الرعاية

مجلس الصائغ اتفق على عدد من الشركات للرعاية النادي خلال الفترة الماضية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يستعد النادي الأهلي السعودي برئاسة أحمد الصائغ، لتوقيع عقد رعاية جديد مع شركة "إم جي موتور"، في 20 من أغسطس الجاري.

مجلس الراقي كشف عن توصله لاتفاق مع الشركة الصينية - البريطانية في العاشر من الشهر الجاري، موضحًا أنها من ضمن الخطط الاستراتيجية التي تعمل عليها الإدارة خلال الفترة الماضية.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" فإن الأهلي سيحصل على 11 مليون ريال سنويًا مقابل رعاية "إم جي موتور" لفريق الكرة، على أن تضع الشركة شعارها على صدر قميص الفريق فوق شعار الخطوط الجوية السعودية؛ الراعي الرئيس للنادي الجداوي.

وأوضحت مصادر الصحيفة أن شركتي "ماي بيور" للمياه ومطاعم "بوقا" كذلك ينتظرنا توثيق عقود رعاية الأهلي، بعد أن تم توقيعها مؤخرًا.

يذكر أن عبد الله بترجي؛ رئيس الأهلي السابق، كان قد أكد أن الاتفاق مع شركة "إم جي موتور" تم بمجهود شخصي منه وقتما كان رئيسًا للنادي، عاتبًا على الصائغ بإغفال جهوده. (طالع التفاصيل)