الشيشيني: سنحاول الاستمرار في الحفاظ على نظافة الشباك خلال الفترة المقبلة

التدوير سلاح الزمالك لمواجهة الضغط في الفترة الحالية

تحدث سامي الشيشيني المدرب العام لفريق الزمالك عن الفترة الحالية الذي يمر بها الأبيض في جميع البطولات وكيفية الحفاظ على الانتصارات.

الزمالك حقق الفوز أمس على الجونة، بهدفين دون رد، ضمن الجولة الثالثة عشر من منافسات الدوري المصري الممتاز، التي أقيمت على ملعب الأخير.

الأبيض يحقق نتائج مميزة خلال الفترة الأخيرة، في جميع البطولات على مستوى الدوري المصري وأيضًا على مستوى دوري أبطال إفريقيا.

وقال الشيشيني في تصريحات تلفزيونية: "الفوز على الجونة هام للغاية، ملعبهم صعب بشكل كبير والفريق يضم عناصر مميزة وهو ما زاد من صعوبة اللقاء".

وتابع مدرب الزمالك العام: "نظافة الشباك في المباريات الأخيرة هو توفيق والحظ حالفنا به، والأهم في الفترة المقبلة الحفاظ على نظافة شباكنا".

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وأضاف الشيشيني: "التدوير خلال المباريات هام للغاية، لمواجهة ضغط اللقاءات في جميع البطولات، وأمام الجونة أرحنا كلًا من محمد عبدالشافي وزيزو والونش تفاديًا لتعرضهم إصابة نفتقدهم لفترة كبيرة".

الزمالك يحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة.