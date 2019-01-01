الشيخ وهشام محمد يغادران مران الأهلي للإصابة

المارد الأحمر يستعد للقاء القمة، لكن الإصابات تلاحقه

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

تعرض ثنائي الأهلي المصري أحمد الشيخ وهشام محمد، للإصابة خلال المران المسائي اليوم الثلاثاء.

الشياطين الحمر يستعدون لملاقاة الزمالك في 30 من مارس الجاري، ضمن مؤجلات الجولة الـ17بالدوري المصري الممتاز.

وأصيب الشيخ بكدمة في الركبة، تسببت في مغادرته للمران، أدى بعدها جلسة في الجيم، على أن يخضع لكشف طبي غدًا الأربعاء.

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بينما شعر هشام بآلام في العضلة الخلفية، ليذهب هو الآخر لأداء تدريبات بالجيم، على أن يتحدد موقفه من المشاركة في المران من جديد خلال الساعات القليلة المقبلة.

يذكر أن الأهلي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 51 نقطة بفارق نقطتين فقط عن الزمالك صاحب الصدارة.