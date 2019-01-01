الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي بالتزكية

للدورة الجديدة من عام 2019 حتى 2023

فيسبوك تويتر ماجد جزر

تنتظر القارة الآسيوية انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في اجتماعها الـ29 غدًا السبت، في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وتنتخب الجمعية العمومية أعضاء المكتب التنفيذي للدورة الجديدة من عام 2019 حتى 2023.

ويشهد الاجتماع الانتخابات من أجل مقاعد رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ونائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

رئيس الاتحاد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، سيخوض الانتخابات دون منافس من أجل الدورة الثانية كرئيس للاتحاد الآسيوي لكرة القدم ونائب رئيس الفيفا.

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وأصبح الشيخ سلمان رئيسًا بالتزكية وذلك في أعقاب انسحاب الإماراتي محمد خلفان الرميثي والقطري سعود المهندي.

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ومن المقرر أن يشهد غداً اختيار 6 أعضاء في مجلس الاتحاد الدولي، من بينهم عضوة من عضوات المكتب التنفيذي بالاتحاد الآسيوي، والنواب الخمسة لرئيس الاتحاد الآسيوي، والعضوات النسائيات في المكتب التنفيذي.