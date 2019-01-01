الشيخ تميم بن حمد يرسل عرضًا ضخمًا لشراء نابولي

أمير قطر ينوي الاستحواذ على نابولي

ذكرت عدة مصادر صحفية إيطالية أن الشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر قد أرسل عرضًا ضخمًا لمالك نادي نابولي دي لاورينتس من أجل الاستحواذ على نادي الجنوب الإيطالي.

ويمر نابولي بأزمة إدارية حاليًا حيث تراجع أداء الفريق ونتائجه، ونشب صدام بين مالك النادي وبين المدرب كارلو أنشيلوتي واللاعبين.

وبعدما استحوذ دي لاورينتس على نادي باري، يبدو أن اهتمامه كله بات موجهًا لفريقه الجديد، في إشارة لاقتراب بيعه لنابولي، إن لم يكن بإرادته، فبالقانون الذي لا يسمح بتملك ناديين في نفس الدرجة في بلد واحدة، وهذا ما سيجبر المنتج السينيمائي على بيع أحد الناديين في حال صعد باري إلى السيري آ.

وبخصوص ذلك، كشفت عدة صحف إيطالية عن مفاجأة كبرى، إذ يحضر الشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر لضربة قوية قد يستحوذ بها على نادي الجنوب الإيطالي.

وحسب المصادر فإن الشيخ تميم قد أرسل عرضًا بـ 560 مليون يورو من أجل شراء نادي نابولي من مالكه الحالي الإيطالي دي لاورينتس.

وحسب المصادر أيضًا فإن الأمر ما زال قيد الدراسة من قبل الإدارة الحالية لنابولي، خاصة وبعد الاهتمام الخليجي بالنادي في السنوات الأخيرة، ولكن مؤشرات البيع تبدو أقوى في هذه المرة.

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يذكر أن نابولي قد دخل في دوامة من النتائج السلبية، ما جعل دي لاورينتس يأمر بمعسكر مغلق، ذلك الذي رفضه المدرب كارلو أنشيلوتي ولاعبوه.