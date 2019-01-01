الشيخاوي: النجم الساحلي لن يحتفل إلا بعد نهائي البطولة العربية

النجم في النهائي على حساب المريخ

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أبدى ياسين الشيخاوي، مهاجم النجم الساحلي، فرحته ببلوغ نهائي كأس زايد للأبطال، أو ما تعرف بالبطولة العربية للأندية، بعد الانتصار على المريخ السوداني.

وتعادل الفريقان سلباً في اللقاء الذي أقيم مساء الجمعة في السودان بعد سابق فوز النجم بتونس قبل شهر بهدف نظيف، ليحجز مقعده في المباراة النهائية.

وقال الشيخاوي للمراسلين بعد المباراة: "المباراة كانت بمثابة نسخة من دوري أبطال إفريقيا، وإن شاء الله سنستعد للنهائي بشكل جيد، ونحتفل في سوسة بلقبها".



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وأكمل: "تدربنا على خطة المباراة طوال الأسبوع ووفقنا في تطبيقها وعبرنا على حساب خصماً كبيراً، ولكن لن نحتفل إلا بعد النهائي".

وسيلتقي النجم مع المتأهل من الهلال والأهلي، بعد سابق فوز الأول ذهاباً بهدف نظيف في نصف نهائي الآخر.