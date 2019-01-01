الشهري يتحدث عن استعدادات الهلال لمواجهة ضمك

الهلال يستعد لاستضافة ضمك في الدوري السعودي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث صالح الشهري لاعب الهلال السعودي عن مواجهة ضمك، ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويستضيف الهلال نظيره ضمك، الجمعة المقبلة ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال الشهري في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: "جميع اللاعبين مستعدين من أجل مواجهة ضمك وعودة منافسات الدوري مرة أخرى، وقمنا بالإعداد جيدًا خلال فترة التوقف".

وأضاف: "هدفنا أمام ضمك خطف الثلاثة نقاط لتأمين الفارق والتواجد في صدارة الدوري السعودي للمحترفين، ونرغب في إسعاد الجماهير".

إقرأ أيضًا - لوشيسكو: خطتنا لا تعتمد على خربين والمنافسون سبب تكرار الإصابات

وتابع الشهري: "جميع اللاعبين في فريق الهلال تعاهدوا على تحقيق نتائج مميزة في الفترة المقبلة لاستمرار الانتصارات".

ويحتل الهلال صدارة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد 16 نقطة بعد مرور 6 جولات فقط من المنافسات.