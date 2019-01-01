الشهري: زيادة عدد المحترفين ساعدنا على التتويج بالدوري

النصر يتوج بالدوري السعودي للمرة التاسعة في تاريخه

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث يحيى الشهري، لاعب وسط النصر السعودي، بعد التتويج بالدوري والأسباب التي قادتهم نحو اللقب بعد غياب.

وحقق النصر فوزًا على الباطن، بهدفين مقابل هدف، ضمن الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال الشهري في تصريحات تلفزيونية: "وليد عبدالله تواجده مهم للغاية في الفريق، حيث قائدًا وأخ كبير لنا في كل الأوقات".

وأضاف: "الحمد لله على البطولة موسم صعب للغاية هارد لك للهلال، نسخة مهمة وغالية على قلوبنا للغاية".

وتابع الشهري: "عدد محترفين كثير في الموسم الحالي أعطى ميزة قوية للبطولة ومستوى قوي للاعبين ساعدونا في الوصول إلى اللقب".

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ونجح النصر في الحصول على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد منافسة قوية مع الهلال، في الأمتار الأخيرة.