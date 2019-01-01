الشهراني يفسر سبب ضياع المركز الثالث من الهلال في مونديال الأندية

الهلال خسر المركز الثالث امام مونتيري بركلات الترجيح

تحدث ياسر الشهراني مدافع الهلال السعودي عن الهزيمة أمام مونتيري المكسيكي في مباراة المركز الثالث في كأس العالم للأندية المقامة في قطر.

الهلال أهدر فرصة التتويج بالمركز الثالث في ترتيب كأس العالم للأندية المقامة في قطر، لصالح مونتيري المكسيكي بركلات الترجيح.

الهلال حاول حسم المباراة في الوقت الأصلي والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بين الهلال ومونتيري المكسيكي بهدفين لكل فريق، ولكنه أهدر أكثر من فرصة.

وقال الشهراني في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء: "طموحنا هو كان المركز الثالث بذلنا الكثير في المباراة من أجل الحصول على المركز الثالث ولكن هذه هي كرة القدم".

وأضاف: "لم نوفق في الكثير من الفرص التي كانت كفيلة بإنهاء النتيجة، ودخلنا اللقاء في قمة التركيز، ولكن لم يكن المركز الثالث من نصيبنا".

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وتابع الشهراني: "بعض اللاعبين تعرضوا للإجهاد بسبب مشاركتهم مع المنتخب السعودي بالإضافة إلى مشاركتهم مع الهلال في مباريات متتالية".

وكان الهلال قد واجه مونتيري في لقاء تحديد المركز الثالث، بعد خسارته نصف النهائي أمام فلامنجو البرازيلي والذي سيواجه ليفربول في نهائي الكأس.