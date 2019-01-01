الشناوي يعود لتدريبات الأهلي استعدادًا لمواجهة الزمالك

الأهلي والزمالك في لقاء قوي نهاية الشهر الجاري

عبده الليثي فيسبوك تويتر

يعود محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي المصري، لتدريبات الأهلي الجماعية بعد أن غاب عنها خلال الأيام الأخيرة بسبب الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

وعانى الشناوي من تورم في كاحل القدم في الفترة الأخيرة مما أجبر الجهاز الفني للأهلي، لاستبعاده من التدريبات حتى لا تتفاقم الإصابة قبل لقاء القمة.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، اليوم السبت، أن الشناوي سيعود لتدريبات الأهلي بعد أن تماثل الشفاء وتحسن حالته من الإصابة التي لحقت به.

وخضع الشناوي لبرنامج تأهيلي على مدار 3 أيام خلال الفترة الأخيرة، قبل أن يعود مرة أخرى بشكل طبيعي للتدريبات استعدادًا لمواجهة الزمالك.

وشارك حارس الأهلي في مواجهة فريقه أمام شبيبة الساورة الجزائري، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا رغم الإصابة.

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ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ17 من الدوري المصري الممتاز، على ملعب "برج العرب"، يوم 30 مارس الجاري.