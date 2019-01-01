الشناوي يحرس عرين الأهلي ومروان يقود الهجوم أمام شبيبة الساورة

لا بديل عن الفوز أمام الشياطين الحمر إذا أرادوا التأهل دون حسابات

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن الأوروجوياني مارتن لاسارتي؛ المدير الفني للأهلي المصري، قائمة فريقه التي ستخوض مواجهة شبيبة الساورة الجزائري، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، على استاد برج العرب بالإسكندرية.

ويحتاج الشياطين الحمر للفوز باللقاء لحسم تأهله لدور الـ8 دون النظر لنتائج منافسيه، بينما يكفي الفريق الجزائري التعادل.

التشكيل شهد الدفع بمحمد الشناوي؛ حارس المرمى، أساسيًا بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي لحقت به خلال مباراة الجولة الماضية أمام فيتا كلوب الكونغولي.

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وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في الدفاع: محمد هاني - سعد سمير - أيمن أشرف - علي معلول.

في الوسط: عمرو السولية - كريم نيدفيد - ناصر ماهر.

في الهجوم: جونيور أجايي - مروان محسن.

يذكر أن الساورة يتصدر المجموعة الرابعة بثماني نقاط، يليه الأهلي بسبع نقاط متساويًا مع فيتا كلوب، وأخيرًا سيمبا التنزاني بست نقاط.