الشناوي: لاعبو الأهلي رجال .. كهربا: نسعى لخطف الميدالية البرونزية

ثنائي الأهلي يتحدث عن الخسارة أمام بايرن ميونخ في مونديال الأندية

تحدث لاعبا الأهلي محمد الشناوي ومحمود كهربا على الخسارة أمام بايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية، والسقوط للعب لقاء مباراة الثالث والرابع، وسط أداء مشرف أمام البافاري.

وتلقى الأهلي أمام بايرن ميونخ هدفين، وسط أداء قوي من المارد الأحمر في النصف الثاني من المباراة، كشفت نقاط قوة للقلعة الحمراء ولكن لم يحالفهم الحظ في هز شباك البافاري.

وقال محمد الشناوي في تصريحاته عقب اللقاء: "لاعبو الأهلي رجال ونفذتم ما طلبه المدرب، وكنت أريد من اللاعبين تصديق أنفسهم وفي قدراتهم داخل الماتش بشكل أكثر".

وأضاف الشناوي: "سنتعلم بكل تأكيد من المواجهات الكبيرة مثل لقاء بايرن ميونخ، وسوف نستعد جيدًا للقاء بالميراس على المركزين الثالث والرابع".

وتابع حارس مرمى الأهلي: "قدمنا لقاء كبير يليق باسم النادي الأهلي وبطل إفريقيا، وأقدم التهنئة لبايرن ميونخ على الفوز في اللقاء والتأهل للنهائي".

وفي نفس السياق، تحدث محمود كهربا عن اللقاء قائلًا: "قدمنا مباراة كبيرة للغاية، ولم يحالفنا الحظ في التهديف، ونسعى لتحقيق ميدالية المركز الثالث أمام بالميراس".

ويواجه الأهلي نظيره بالميراس البرازيلي، في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع يوم الخميس المقبل على استاد المدينة التعليمية.