الشناوي بعد الفوز على الزمالك: أكدنا تفوقنا وشخصيتنا

حامي العرين يتحدث بطريقة واثق الخطى يمشي ملكًا

أدلى حارس مرمى النادي الأهلي محمد الشناوي بتصريحات حماسية، بعد الفوز على الزمالك بهدف نظيف في ختام موسم الدوري المحلي.

وحقق العملاق الأحمر لقبه الـ41 تاريخيًا والرابع على التوالي، بعد فوزه على المقاولون العرب بنتيجة 3-1 الأسبوع الماضي، وهو ما جعل قمة الأحد مجرد تحصيل حاصل، مع ذلك تعامل معها الأهلي وكأنها مباراة نهائي.

وبعد الفوز والاحتفال باللقب، قال الدولي المصري لموقع الأهلي الرسمي "الأهلي فريق بطل، والفوز بالقمة كان مهمًا لتعزيز عدد النقاط، والتأكيد على تفوّق وشخصية الفريق"، معبرًا عن سعادته بما قدمه مع الفريق خلال الموسم الحالي.

في الوقت ذاته، رفض الإشارة إلى لاعب أو شخص بعينه، باعتباره صاحب إنجاز العودة بعد التأخر عن المتصدر بـ17 نقطة، بقوله "الجميع في النادي وراء هذا التتويج لأن الفريق كان يعمل على قلب رجل واحد".

خبر سار في نهاية اليوم الغير جيد لجمهور الزمالك 📢 pic.twitter.com/TAmKbMvohA — جول مصر (@goaleg) July 28, 2019

وختم "أن الأهلي نجح في تخطي عقبتي المقاولون العرب والزمالك، على الرغم من الضغوط الشديدة، التي تعرض لها، وحقق اللقب المفضل لدى الأهلي وجماهيره العريضة، وهو ما يمنح اللاعبين دفعة قوية في الموسم الجديد، ويحفّزهم على تحقيق المزيد من البطولات في الموسم الجديد".