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دوري أبطال أفريقيا

الشناوي: التعادل أمام شبيبة الساورة نتيجة جيدة

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محمد الشناوي
حارس الأهلي يتحدث عن التعادل الإيجابي أمام الفريق الجزائري

عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

تحدث محمد الشناوي، حارس فريق الأهلي، عن التعادل أمام شبيبة الساورة الجزائري ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وتعادل الأهلي أمس أمام شبيبة الساورة الجزائري، إيجابيًا، بهدف لكل فريق ضمن الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات.

وقال الشناوي في تصريحات صحفية: "التعادل أمام الساورة مرضي إلى حد ما، النتيجة خارج الأرض جيدة خاصًة وأن كنا متأخرين في النتيجة".

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وأضاف: "جميع اللاعبين قدموا مستوى جيد للغاية في المباراة، واللعب على أرضية نجيل صناعي صعب جدًا".

وتابع الشناوي: "التعادل نتيجة إيجابية بالنسبة لنا، ونتمنى التوفيق في المباريات المقبلة، ومساندة الجماهيرة للعودة إلى منصات التتويج وتحقيق اللقب".

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وكان الأهلي خسر اللقب في النهائي بأخر موسمين، الأول أمام الوداد المغربي والثاني أمام الترجي التونسي.

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