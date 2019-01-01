الشناوي: أبو جبل حارس كبير وإذا فزنا باللقب سيتوج معنا

الشناوي يشيد بزميله المستبعد..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر استعداد الفراعنة على أتم وجه لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا 2019.

وقال الشناوي في لقائه مع قناة أون سبورت:"الجميع في كامل تركيزه، واللاعبون يقدموا ما عليهم، نعمل الآن على فترتين صباحاً وبعد الظهيرة".

وعن المنافسة في حراسة المرمى بينه وبين أحمد الشناوي ومحمود جنش محمد أبو جبل قال:"المنافسة شريفة بيننا دائماً، أبو جبل لا يزال معنا رغم خروجه من القائمة النهائية ويتدرب بجدية، وجوده يرفع من معنوياتنا بشكل مستمر".

وأضاف:"إذا فزنا باللقب سيكون اسمه معنا وسيتوج معنا، هو أحد أفضل حراس الدوري، وأياً كان من يلعب فهو يلعب بقميص مصر وجميعنا ندعمه".

وتابع:"نفتقد ملعب القاهرة جميعاً، ونفتقد الجماهير أكثر، منذ فترة كبيرة لم نلعب في حضور جماهيري كبير، مؤخراً عاد إلينا جمهور الأهلي ولكن الشعب المصري كله سيكون موجوداً في البطولة كونها في مصر".

ويستهل المنتخب المصري مشواره يوم الجمعة المقبل (21 يونيو) بمواجهة زيمبابوي في افتتاح المسابقة.