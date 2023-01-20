الشمس والرمال للرياضة تقوم بإطلاق أكبر حملاتها #جرب_كل_حاجة مع دي جي خالد

تستقبل الشمس والرمال للرياضة العام الجديد بشكل غير متوقع مع شخصية مشهورة لتشجع متابعينها على إعادة التفكير في تجربتهم الرياضية الخاصة وتقبلها.

#جرب_كل_حاجة

دبي، الإمارات العربية المتحدة - 20 يناير 2023: الشمس والرمال للرياضة؛ الوجهة الرياضية الأبرز في الشرق الأوسط» تخرق المعتاد في عالم الرياضة من خلال حملة جريئة ومُحفزة تشجع جمهورها على إعادة تصور رحلتهم الرياضية بطريقة مختلفة. انطلاقًا من هذا الهدف، فقد بدأت في المرحلة التالية من مهمتها وهي: تشجيع الناس على تجربة رياضات مختلفة وعدم الالتزام بواحدة فقط.

تم إطلاق حملة "جرب كل حاجة" في وقت سابق من هذا الأسبوع، تمثلها شخصية مشهورة عالميًا، المنتج ومغني الراب الأمريكي دي جي خالد، الذي يحاول فيها معالجة التصورات المنسوبة إلى الرياضة بطريقته الخاصة. يفاجئ فيلم الحملة المشاهدين ويلهمهم لتحدي التصورات التقليدية والتعبير عن أنفسهم دون الاعتذار أثناء تجربة شيء جديد. تعتزم : الشمس والرمال للرياضة من خلال شعار حملتها تغيير فكرة الالتزام برياضة واحدة فقط، وإعادة تعريف المتعة بتجربة رياضة جديدة دون ضغوط الالتزام.

يعرف دي جي خالد بأسلوبه الممتع الممزوج بالثقة والحس الفكاهي، وهذا ماكانت تبحث عنه العلامة التجارية الشهيرة في عالم الرياضة لخلق نبرة تعبر عن الحملة وهدفها التوعوي. في حملتها الجديدة #جرب_كل_حاجة؛ يتم عرض مجموعة متنوعة من الرياضات التي يمارسها دي جي خالد، الحائز على جائزة جرامي، في يومه بطريقة فكاهية، بدءًا من كرة السلة إلى الملاكمة في الواقع الافتراضي الرائجة الآن، ويتم عرض كل ذلك بطريقة ممتعة ومشوقة.

"على مر السنين، تطورت : الشمس والرمال للرياضة من التركيز على الأداء إلى التركيز على جعل الرياضة ممتعة للجميع. لذلك أردنا أن تكون حملتنا محفرًا يلهم مجتمعنا لتجربة كل شيء. وقد اخترنا دي جي خالد لثقتنا به على إحداث صدى لدى الشباب، وهو ما دفعنا إلى الاعتقاد بأنه يجسد حقًا روح العلامة التجارية بينما نواصل رحلتنا نحو جعل الرياضة ممتعة للجميع #FunToTheFinish."‏ كما أوضح محمد بوديات، نائب رئيس أول للعلامات التجارية الرياضية في GMG.

الحملة ستشمل أيضًا نشاطات ممتعة مثل تحدي هاشتاق تيك توك (Tik Tok Hashtag) الذي يشجع الجميع على توثيق تجربتهم الرياضية على طبيعتها والتعبير عن أنفسهم بكل راحة، حتى لوكان ذلك يعني تجربة رياضات مختلفة ليجدوا الرياضة التي تناسبهم؛ فنحن نؤمن أن مفتاح التعامل مع أي رياضة هو ببساطة أن تكون شجاعا بما يكفي للمحاولة.

اظلع على فيديو الحملة على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها على Instagram،Tik Tok،Youtube وعلى موقعهم الرسمي.

نبذة عن : الشمس والرمال للرياضة

تأسست الشمس والرمال للرياضة في سنة 1979 وكانت أول شركة من مجموعة GMG للتسويق. تضم المجموعة أكثر من 90 علامة تجارية رياضية متنوعة بالإضافة إلى 50 علامة تجارية عالمية كبرى. يوجد حاليًا أكثر من 120 متجرًا في ستة أسواق في الشرق الأوسط بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، قطر، الكويت، البحرين وعمان.