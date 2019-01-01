الشمراني يوجه رسالة للجماهير السعودية بعد انضمامه للاتحاد

ناصر الشمراني يبدأ صفحة جديدة في مسيرته الكروية عقب الانضمام للاتحاد

فيسبوك تويتر محمد عماد

أعرب ناصر الشمراني عن سعادته بالانضمام لفريق الاتحاد السعودي في خطوة جديدة بمسيرته الكروية.

اللاعب البالغ من العُمر 35 عامًا كان قد انضم رسميًا للعميد بعد انتهاء ارتباطه بفريق الشباب السعودي.

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ومن المقرر أن يلعب ناصر الشمراني بقميص الاتحاد حتى نهاية الموسم الجاري.

وكان الشمراني الذي اختير كأفضل لاعب آسيوي في عام 2014، قد لعب في صفوف الشباب السعودي لستة مواسم، وتربع على عرش هدافي الدوري خمس مرات.

وكتب الشمراني رسالة للجماهير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير تويتر عقب إعلان انضمامه رسميًا لفريق اتحاد جدة قال فيها: "اليوم صفحة كروية جديدة في مسيرتي الاحترافية، مع نادي الاتحاد الكبير بجمهوره ورجالاته ولاعبيه، وجميع المنتمين له، بإذن الله أكون قد ثقتكم في، أعدكم بالعمل مع زملائي لعودة الفريق لوضعه الطبيعي والمسار الصحيح".