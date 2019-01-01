الشلهوب يدعم السومة ويشيد بجمهور الهلال

السوري تعرض للإصابة خلال كلاسيكو السعودية بين الهلال والأهلي في كأس زايد

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أثنى محمد الشلهوب؛ لاعب الهلال السعودي، على موقف جمهور ناديه تجاه السوري عمر السومة؛ لاعب الأهلي، خلال مواجهة الفريقين.

السوري خرج من اللقاء بالأمس في الدقيقة 76، ونزل مهند عسيري بدلًا منه، بعد تعرضه للإصابة، في المباراة التي تقام ضمن ذهاب نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال.

وقام جمهور الزعيم بتحية السومة خلال خروجه من الملعب، ورد لهم اللاعب التحية في مشهد أظهر الروح الرياضية في أبهى صورها.

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الشلهوب كتب، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ألف لا بأس على النجم الجميل عمر السومة ويعود أقوى إن شاء الله".

وأضاف: "بصراحة الجمهور الهلالي عكس أروع صور التنافس الشريف عندما قام بتحيته عند خروجه من الملعب، نفتخر فيكم يا جمهورنا".

الف لا باس على النجم الجميل عمر السومه@omaralsomahو يعود أقوى ان شاء الله🙏 و بصراحة الجمهور الهلالي عكس أروع صور التنافس الشريف عندما قام بتحيته عند خروجه من الملعب 👏👏👏

نفتخر فيكم يا جمهورنا 💙💙 — محمد الشلهوب (@mbsh_10) ١٧ مارس ٢٠١٩

يذكر أن المباراة كانت قد انتهت بفوز الهلال بهدف وحيد، ومن المقرر أن يقام لقاء الإياب الشهر المقبل لحسم المتأهل للنهائي.