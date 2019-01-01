الشلهوب: متشوق لرؤية جمهور الاتحاد السكندري الكبير

الهلال وصل إلى الإسكندرية بالأمس استعدادًا لمواجهة الغد

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

تمنى محمد الشلهوب؛ قائد الهلال السعودي، أن يقدم فريقه ما يليق بالكرة العربية رفقة الاتحاد السكندري المصري خلال مواجهة الفريقين، معربًا عن تشوفه لمقابلة جماهير زعيم الثغر.

ووصلت بعثة الزعيم أمس السبت إلى الإسكندرية، استعدادًا للمباراة المقرر إقامتها غدًا الإثنين، على ملعب برج العرب، في إياب ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال.

الشلهوب قال، خلال تصريحاته لبرنامج "الماتش": "نعرف أن الاتحاد السكندري قوي للغاية على أرضه ووسط جماهيره، لأنه يمتلك جمهور كبير ورائع، ونتمنى أن نقدم ما يليق بالكرة العربية".

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بسؤاله عن إمكانية إراحة اللاعبين الأساسيين في المباراة، أوضح: "في الهلال نلعب كمجموعة واحدة، وحتى الآن لا نعلم من سيشارك أساسيًا أو ما إذا كان سيتم إراحة اللاعبين الأساسيين أم لا، لكننا لاعبين محترفين وعلينا أن نتعامل مع ضغط المباريات وبشكل احترافي".

واختتم: "متشوقون لرؤية جمهور الإسكندرية، نعلم أنه جمهور ذواق لكرة القدم ورأينا بعضهم في لقاء الذهاب، لذلك نتمنى لهم التوفيق".

الزعيم السعودي كان قد قدم مباراة رائعة في الذهاب بالرياض، حقق بها الفوز بثلاثية نظيفة، ليضع قدمًا في نصف النهائي وفي انتظار نتيجة لقاء الغد لحسم المتأهل بشكل رسمي.